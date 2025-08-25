Чи відбудуться зустрічі Зеленського з Путіним та з ним же, але за участі Трампа

У середині серпня відбувся бурхливий сплеск переговорної активності (така собі "переговорна гарячка") з боку президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

15 серпня відбулася зустріч Трампа з путіним на Алясці. Після цього – 18 серпня – у Вашингтоні президент США зустрівся з президентом України та групою європейських лідерів. Наприкінці цієї зустрічі Трамп ще встигнув провести телефонну розмову з російським диктатором.

Після цього було заявлено, що найближчим часом – до кінця серпня – може відбутись зустріч президентів України і рф, а потім і переговори у тристоронньому форматі лідерів США, України та росії. Однак помітно, що путін не хоче зустрічатися із Зеленським, а це руйнує ту переговорну схему, яку окреслив президент Трамп.

Чого нам тоді чекати від переговорного процесу найближчим часом? Зокрема, це стосується ймовірності та потенційної результативності самітів Зеленський-путін, а потім Трамп-Зеленський-путін.

Для відповіді на ці запитання спочатку доцільно оцінити наміри всіх сторін, причетних до мирних переговорів – США, росія, Україна.

