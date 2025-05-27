Прошлая неделя оказалась очень контрастной, если не сказать диссонансной, в контексте событий российско-украинской войны и связанного с ней переговорного процесса.

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным, который проявил все имеющиеся, а также скрытые противоречия. Судя по информации об этом разговоре, США хотели бы определённой перезагрузки мирных переговоров между Россией и Украиной, но не похоже, что Россия готова на это пойти.

В Белом доме почувствовали кризис переговоров, который стал очевидным на встрече в Стамбуле (собственно, разговор Трампа с Путиным и был призван преодолеть этот кризис), но не понимают, как вывести процесс из тупика. При этом Трамп всё ещё надеялся, что Путин хочет закончить войну, и не стремился давить на Россию, чтобы принудить её к прекращению огня.