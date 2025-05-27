Минулий тиждень виявився дуже контрастним, якщо не дисонансним, у контексті подій російсько-української війни, і пов’язаного з нею переговорного процесу.

У понеділок, 19 травня, відбулась телефонна розмова Трампа з путіним, яка проявила всі наявні та навіть приховані суперечності. За інформацією про цю розмову можна зробити висновок, що США хотіли б певного перезавантаження мирних переговорів між Росією та Україною, але не схоже, що Росія готова на це погодитись.

У Білому домі відчули кризу переговорів, яка проявилася на зустрічі у Стамбулі (власне, розмова Трампа з путіним і мала на меті подолати цю кризу), але не розуміють, як вивести їх із глухого кута, а Трамп все ще сподівався, що путін хоче завершення війни й не хоче тиснути на Росію, щоб примусити її до припинення вогню.