Первопричина войны — фундаментально больная Россия Путина. Он прав — её нужно устранить
В определённом смысле Путин даже прав — чтобы закончить войну в Европе, действительно нужно устранить её "первопричины".
Только вот настоящие "первопричины" — это не существование Украины как государства и как идентичности, как пытается навязать российская военная пропаганда, а именно существование современной России — страны, где под снисходительным взглядом слабых западных демократий расцвёл фашистский олигархический режим.
Страны, где значительная часть населения глубоко отравлена годами пропаганды, пронизанной ненавистью, имперским превосходством, реваншизмом и поддержкой агрессивных войн против соседей.
Россия Путина — глубоко и фундаментально больное государство, зависимое от войны и сеяния смерти.
Но ещё страшнее то, что её всё растущий аппетит в Европе удовлетворяют лидеры, которые никогда не почувствуют последствий своей безответственной политики на собственной шкуре — на поле боя.
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