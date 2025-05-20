Першопричина війни — фундаментально хвора Росія Путіна. Він правий — її треба усунути
У певному сенсі Путін навіть має рацію — щоб завершити війну в Європі, справді потрібно усунути її "першопричини".
От тільки справжні "першопричини" — це не існування України як держави і як ідентичності, як намагається нав’язати російська воєнна пропаганда, а саме існування сучасної Росії — країни, де під поблажливим поглядом слабких західних демократій розквітнув фашистський олігархічний режим.
Країни, де значна частина населення глибоко отруєна роками пропаганди, просякнутої ненавистю, імперською вищістю, реваншизмом і підтримкою агресивних воєн проти сусідів.
Росія Путіна — глибоко й фундаментально хвора держава, залежна від війни та сіяння смерті.
Але ще страшніше те, що її чимраз більший апетит у Європі задовольняють лідери, які ніколи не відчують наслідків власної безвідповідальної політики на власній шкірі — на полі бою.
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