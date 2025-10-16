Только прекращение существования российской империи является гарантией устойчивого мира для Украины

Первым вспыхнет Северный Кавказ. И вспыхнет так, что процессы дезинтеграции будет уже не остановить.

Истинная победа – это развал России на много независимых национальных государств. Это и должна быть программа максимум украинского сопротивления.

Они готовят нам сценарии нашего поражения. Так что мы должны готовить сценарии их поражения.

В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №11402 о государственной политике Украины в отношении коренных народов России. По этому закону Украина рассматривает коренные колонизированные народы как своих потенциальных союзников в деле развала российской империи и будет оказывать помощь национально-освободительным движениям.

Ведь только прекращение существования российской империи является гарантией устойчивого мира для Украины, иначе орки будут снова и снова приносить войну на нашу землю.

Многие считают, что коренные народы России давно исчезли, что они малочисленны и русифицированы, что они забыли стремление к свободе и ни на что не способны. Это всё тезисы имперской пропаганды, напоминающие её тезисы об украинцах 1980-х.

На самом деле численность и сплочённость коренных народов растёт, почти повсюду действуют активные национально-освободительные движения, но Москва это всё отрицает.

Российская империя распадалась дважды в XX веке: в 1917-м свободными стали поляки и финны, в 1991-м – украинцы и ещё 13 народов, а теперь настало время окончательного распада и свободы для всех.

Доблестное сопротивление Сил обороны Украины разрушает захватнические планы оккупантов, разрушает российскую экономику, а также миф о непобедимости, миф о российском оружии и армии.

Порабощённые народы теряют страх перед Москвой, ведь видят, что штыки уже не решают поставленные имперские задачи.

Империя медленно приближается к своему концу, потому что все империи не вечны, и этот процесс нужно максимально ускорить ради нашей победы и устойчивого мира.

Поддерживаю законопроект 11402 – свободу народам, смерть империи!

