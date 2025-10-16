Лише припинення існування російської імперії є гарантією сталого миру для України

Першим запалає Північний Кавказ. І запалає так, що процеси дезінтеграції буде вже не спинити.

Справжня перемога – це розвал Росії на купу незалежних національних держав. Це і має бути програма максимум українського спротиву.

Вони готують нам сценарії нашої поразки. Тож ми маємо готувати сценарії їх поразки.

Найближчим часом Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт № 11402 про державну політику України щодо корінних народів Росії. За цим законом Україна розглядає корінні колонізовані народи як своїх потенційних союзників у справі розвалу російської імперії й надаватиме допомогу національно-визвольним рухам.

Адже лише припинення існування російської імперії є гарантією сталого миру для України, інакше орки будуть знову й знову приносити війну на нашу землю.

Багато хто вважає, що корінні народи Росії вже давно зникли, що вони нечисленні й русифіковані, що вони забули прагнення свободи й ні на що не здатні. Це все тези імперської пропаганди, що нагадують її тези про українців 1980-х.

Насправді чисельність і згуртованість корінних народів зростає, майже всюди діють активні національно-визвольні рухи, але Москва це все заперечує.

Російська імперія розпадалася двічі у XX сторіччі: у 1917 вільними стали поляки і фіни, у 1991 – українці та ще 13 народів, а нині настав час остаточного розпаду й свободи для всіх.

Звитяжний опір Сил оборони України руйнує загарбницькі плани окупантів, руйнує російську економіку, а також міф про непереможність, міф про російську зброю й армію.

Поневолені народи втрачають страх перед Москвою, адже бачать, що багнети вже не вирішують поставлені імперські завдання.

Імперія повільно наближається до свого кінця, бо всі імперії не вічні, і цей процес треба максимально прискорити заради нашої перемоги й сталого миру.

Підтримую законопроєкт 11402 – свободу народам, смерть імперії!

Оригінал

