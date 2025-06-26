Чому митцям і політикам ми не маємо пробачати втечу під час війни
Якщо йдеться про непублічних людей, які з огляду на різні мотиви ще до широкомасштабного вторгнення росії чи під час нього (з об'єктивних причин) виїхали з України й до того ж не претендують на участь в управлінні, у суспільно значущих процесах, на лідерство громадської думки та не несуть якоїсь суспільно важливої функції, то я таких людей не осуджую. Ставлюся до них із розумінням.
А от тих, хто втік з країни, а до цього був політиком, громадським діячем, раніше позиціював себе таким, що бере участь в управлінні країною або принаймні претендує на цю роль, порушував суспільно значущі теми, потрібно піддати остракізму.
У Давній Греції існував такий вид покарання перебіжчиків – позбавлення громадянства, виселення, вигнання. Людей, які вчинили провину перед полісом, не приймали назад, не визнавали за ними громадянських прав.
Я не пропоную масово позбавляти громадянства втікачів з України. Але вважаю, що наше суспільство може дозволити собі в умовах воєнного часу і поствоєнної відбудови інститути, які унеможливили б повернення до активного політичного життя або проведення мистецької діяльності на території України осіб, які втекли з неї під час війни.
Заробляти в Україні вони не мають права! Ні політичний капітал, ні фінансовий.
Ці люди обрали свій шлях – виїхати. Тож навіть якщо вони повернуться, треба зробити все, щоб жодного впливу у нас вони не мали. До таких санкцій могло б належати позбавлення права бути обраним, обмеження в інших політичних правах.
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