Почему до сих пор никто не понимает, по какому принципу Украина налагает санкции

Большинство санкций, введенных Украиной, западные страны не поддержали. И здесь дело в том, что никто на Западе не понимает, на каких основаниях мы вводим те или иные санкции. Впрочем, в Украине тоже никто не понимает.

СНБО утверждает санкционные списки на основании секретных справок от силовых ведомств. Что написано в этих справках, как они формируются – загадка как для украинского общества, так и для западных союзников.

Что только создает подозрения о существовании коррупционной схемы и в этом вопросе.

Не менее интересно, как мимо санкционных списков Украины проходят, казалось бы, очевидные их фигуранты. Тот же Владимир Сивкович, обвиняемый в государственной измене и разработке для россиян плана оккупации Украины, вообще отсутствует в перечне подсанкционных лиц.

Также странные манипуляции с законодательством и списками сделали невозможным конфискацию имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко. После начала полномасштабного вторжения россиян он бегал к представителям местных элит с выгодными предложениями сдачи городов захватчикам.

Все это свидетельствует о том, что санкционный процесс должен быть перезагружен. И немедленно.

Во-первых, он должен быть гораздо прозрачнее. В этом чувствительном вопросе не должно быть даже намека на возможную коррупцию.

Должен быть составлен публичный реестр активов с российскими бенефициарами, если санкции вводятся в связи с ними.

Также должен существовать план санкционных действий, а также план мер по противодействию избеганию ограничений. Как это, например, происходит с окружением Януковича, откровенно работающего на москву и помогающего уничтожать наше государство.

Было бы неплохо провести публичное обсуждение громких санкционных кейсов и услышать объяснения от органов, вносящих фигуранта в списки. А таких органов по закону всего пять. В частности, одна из ключевых ролей отведена СБУ, которую западные партнеры требуют как можно быстрее реформировать.

Наконец, должен быть создан механизм обжалования наложения санкций. Да, такого механизма до сих пор не существует. И это несмотря на то, что вопиющие случаи несправедливого или ошибочного наложения санкций уже существуют. И фигуранты с этим поделать ничего не могут.

Санкционная политика Украины должна строиться на безусловном доверии к этому процессу и быть логичной. Вызывает искреннее удивление, как, например, НАПК из своего перечня "международных спонсоров войны" почему-то вычеркнула греческие и венгерские компании, в частности, банк "OTP". На каких основаниях они больше не спонсоры войны?

Возможно, власти стали осознавать, что неразборчивая, повальная санкционная политика из серии "всех под одну гребенку" вредит стране и возвращается бумерангом. Да еще наводит на подозрения в коррупции.

Если да, то следует срочно налаживать сотрудничество в вопросе санкций и согласование их с западными партнерами. Для того чтобы санкции применялись совместно. Потому что сейчас этого тоже нет.

Реформа санкционного механизма – это та вещь, которая могла бы продемонстрировать Западу начало реальных реформ, а не декларативных обещаний по увеличению прозрачности власти.

Тех же реформ, которые Запад требует уже прямым текстом.

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