Войны всегда заканчиваются либо разгромом, либо из-за истощения сторон, либо когда инициатор войны прекращает ее. Этого нет

Поражает, с одной стороны, как, в том числе, казалось бы, неглупые люди, занимающие определенные позиции и компетентные в своих сферах, также ожидают "договорняка".

С другой стороны – то, как сенсационно подаются такие новости, вроде "Уиткофф и Кушнер уехали из Кремля ни с чем", будто должно было быть иначе.

Озвучу простые положения: они остаются неизменными, сколько бы информационной шелухи и инфоповодов ни появлялось.

Положение первое: США хотят заморозить войну любой ценой, включая ценой Украины (чему мешают как сам Киев, так и позиция Европы, с которой Штатам все-таки необходимо считаться).

Положение второе: Путин не хочет замораживать войну при условиях, когда Украина остается независимым и суверенным государством, еще и с армией, которую может модернизировать и наращивать.

Положение третье: переговоры – это не "договорняк", а Кремль тянет время, вбрасывая американцам крохотные надежды.

Положение четвертое: Европа не хочет "слива" Украины (иначе против Европы попрет ВС РФ + мобресурс и техбаза Украины), не хочет окончания войны (иначе Путин может заняться Европой напрямую) и не хочет чрезмерно "забустить" Украину (чего не хотели бы Польша, Венгрия и прочие, в том числе Турция, которая не Европа, но часть НАТО и тоже против усиления Украины).

Положение пятое: нет никаких переговоров о равных позициях или, прости Господи, о гарантиях безопасности (это разговоры в пользу тупых и бедных).

Переговоры идут о том, как подчинить Украину (Россия), как заморозить войну (США) и как не дать заморозить войну и не слить Украину, но и не "забустить" ее (Европа).

Это все. Остальное – это пустословие, дипломатический онанизм, гуляния по Москве, лекции про Полтавскую битву и прочая глупость.

Войны всегда заканчиваются, либо когда одна из сторон разгромлена (в этой войне этого мы и близко не наблюдаем), либо когда обе стороны полностью выдохлись и просто разошлись по своим углам (этого тоже нет), либо когда инициатор войны прекращает ее.

Путин же не только не хочет прекращать войну – он сейчас уже перешел к прямым угрозам Европе.

