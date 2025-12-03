Почему "договорняк" невозможен: реальная логика переговоров США, Европы и РФ
Поражает, с одной стороны, как, в том числе, казалось бы, неглупые люди, занимающие определенные позиции и компетентные в своих сферах, также ожидают "договорняка".
С другой стороны – то, как сенсационно подаются такие новости, вроде "Уиткофф и Кушнер уехали из Кремля ни с чем", будто должно было быть иначе.
Озвучу простые положения: они остаются неизменными, сколько бы информационной шелухи и инфоповодов ни появлялось.
Положение первое: США хотят заморозить войну любой ценой, включая ценой Украины (чему мешают как сам Киев, так и позиция Европы, с которой Штатам все-таки необходимо считаться).
Положение второе: Путин не хочет замораживать войну при условиях, когда Украина остается независимым и суверенным государством, еще и с армией, которую может модернизировать и наращивать.
Положение третье: переговоры – это не "договорняк", а Кремль тянет время, вбрасывая американцам крохотные надежды.
Положение четвертое: Европа не хочет "слива" Украины (иначе против Европы попрет ВС РФ + мобресурс и техбаза Украины), не хочет окончания войны (иначе Путин может заняться Европой напрямую) и не хочет чрезмерно "забустить" Украину (чего не хотели бы Польша, Венгрия и прочие, в том числе Турция, которая не Европа, но часть НАТО и тоже против усиления Украины).
Положение пятое: нет никаких переговоров о равных позициях или, прости Господи, о гарантиях безопасности (это разговоры в пользу тупых и бедных).
Переговоры идут о том, как подчинить Украину (Россия), как заморозить войну (США) и как не дать заморозить войну и не слить Украину, но и не "забустить" ее (Европа).
Это все. Остальное – это пустословие, дипломатический онанизм, гуляния по Москве, лекции про Полтавскую битву и прочая глупость.
Войны всегда заканчиваются, либо когда одна из сторон разгромлена (в этой войне этого мы и близко не наблюдаем), либо когда обе стороны полностью выдохлись и просто разошлись по своим углам (этого тоже нет), либо когда инициатор войны прекращает ее.
Путин же не только не хочет прекращать войну – он сейчас уже перешел к прямым угрозам Европе.
