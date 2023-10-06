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Почему ЕС может навязать Украине замораживание войны

Цей матеріал також доступний українською
Почему ЕС может навязать Украине замораживание войны

директор Центра исследований проблем гражданского общества
06.10.2023, 11:04

Когда Украину попытаются подтолкнуть к переговорам с россиянами, мы можем оказаться перед фактом геополитического чуда, которого никто не ожидал

Украине могут пытаться "скормить" идею о замораживании войны в обмен на ускорение интеграции в ЕС.

Но это значит, что тогда включается инерционный сценарий, и геополитические системы хотят приостановить войну во избежание глобального кризиса институтов и вообще капитализма.

Но на самом деле у мировой системы нет ресурса для консервации и возвращения к тому, что было до войны. Поэтому, как бы нас ни побуждали к замораживанию, объективные условия и характер процессов, которые есть в экономике, гуманитарной сфере, геополитике и геоэкономике, указывают на то, что долго заморозка длиться не может.

Даже если официальный Киев согласится на эту заморозку, это не означает, что она действительно состоится.

Потому что логика этого исторического процесса предполагает переход в новую фазу противостояния России и Запада, отношений Глобального Юга и коллективного Запада, изменения характера экономических процессов, разрушения институтов глобального миропорядка (например, таких как ООН).

Поэтому заморозка возможна на бумаге, но в действительности ее не будет.

Поэтому я спокоен относительно того, что Украину могут втянуть в какое-то "болото", потому что для этого нет ресурса.

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война с россией
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