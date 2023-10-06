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Чому ЄС може навʼязати Україні заморожування війни

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Чому ЄС може навʼязати Україні заморожування війни

директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства
06.10.2023, 11:04

Коли Україну спробують підштовхнути до переговорів з росіянами, ми можемо опинитися перед фактом геополітичного дива, якого ніхто не очікував

Україні можуть намагатися "згодувати" ідею щодо заморожування війни в обмін на пришвидшення інтеграції до ЄС.

Але це означає, що тоді вмикається інерційний сценарій, і геополітичні системи хочуть призупинити війну, аби уникнути глобальної кризи інституцій та й взагалі капіталізму.

Та насправді у світової системи немає ресурсу для консервації та повернення до того, що було до війни. Тому, хай би як нас спонукали до заморожування, об’єктивні умови й характер тих процесів, які є в економіці, гуманітарній сфері, геополітиці та геоекономіці, вказують на те, що довго заморожування тривати не може.

Навіть якщо офіційний Київ погодиться на таке заморожування, це не  означатиме, що воно справді відбудеться.

Тому що логіка цього історичного процесу передбачає перехід у нову фазу протистояння Росії та Заходу, відносин Глобального Півдня і колективного Заходу, зміни характеру економічних процесів, руйнування інституцій глобального світопорядку (наприклад, таких як ООН).

Тому заморожування можливе на папері, але в реальності його не буде.

Тому я спокійний стосовно того, що Україну можуть втягнути до якогось "болота", бо для цього немає ресурсу.

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війна з росією
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