Вопрос лишь в том, кто первым научится использовать его не для роботизации гражданских услуг, а как настоящее оружие

Об искусственном интеллекте (ИИ) и его неизбежном влиянии на войну.

Когда-то Валерий Залужный справедливо заметил, что современная война зашла в технологический тупик. Чтобы его преодолеть, нужен новый "порох" – прорыв, который изменит правила игры так же, как когда-то изобретение пороха китайцами изменило ход войн, что остается актуальным спустя века.

Этот "порох" уже найден. Имя ему – искусственный интеллект.

Мы уже активно им пользуемся, но в основном в формате роботизации услуг в гражданских целях.

Читайте также Как искусственный интеллект поменяет роль пехоты на поле боя

Лично я применяю ИИ для: обучения и самообразования; автоматизации скучных задач на работе; анализа информации по заданным алгоритмам; работы с изображениями и текстами; проверки домашних заданий детей онлайн; даже в роли голосового гида во время поездки по незнакомому поселку. Но это лишь начало.

Как ИИ изменит войну

Военное использование искусственного интеллекта – это не дело далекого будущего, а вопрос ближайших лет. Мы стоим на пороге радикальной трансформации ведения боевых действий.

Возможные направления применения:

Разведка и анализ данных – ИИ способен обрабатывать терабайты спутниковых снимков, перехватов и разведданных в реальном времени, быстрее любой группы аналитиков. Автономные дроны и роботизированные рои – аппараты, которые самостоятельно находят цель, координируют действия и наносят удар без участия оператора. Кибероружие нового поколения – автоматический поиск и использование уязвимостей во вражеских системах. Информационные операции – создание гиперреалистичных фейков, симуляция авторитетных источников, таргетированные психологические атаки. Автономное принятие решений – алгоритмы, способные определять приоритеты целей и планировать операции.

Но ИИ в войне – это не только новые возможности, но и новые угрозы:

потеря контроля над автономными боевыми системами;

массовые информационные атаки, уничтожающие способность общества отличать правду от вымысла;

эскалация конфликтов из-за ошибок алгоритмов;

отсутствие четкой ответственности за решения, принятые машинами.

Читайте также Искусственный интеллект в военной сфере — какие страны лидируют в его применении

Вывод

Как когда-то порох вывел человечество из одной эпохи войн в другую, так и искусственный интеллект уже сегодня стоит на пороге превращения в главный стратегический ресурс XXI века. Вопрос лишь в том, кто первым научится использовать его не для роботизации гражданских услуг, а как настоящее оружие, и сможем ли мы установить правила игры.

Я размышлял над этим текстом месяц, а создал его за 20 минут, из которых 19 было потрачено на проверку ошибок и смыслов, постановку задач и их уточнение.

Будущее уже здесь, и мы к нему не готовы.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net