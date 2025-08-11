Питання лише у тому, хто першим навчиться використовувати його не для роботизації цивільних послуг, а як справжню зброю

Про штучний інтелект (ШІ) і його неминучий вплив на війну.

Колись Валерій Залужний слушно зауважив, що сучасна війна зайшла в технологічний глухий кут. Щоб його подолати, потрібен новий "порох" – прорив, який змінить правила гри так само, як колись винайдення пороху китайцями змінило хід воєн, що залишається актуальним через століття.

Цей "порох" вже знайдено. Ім’я йому – штучний інтелект.

Ми вже активно ним користуємося, але переважно у форматі роботизації послуг у цивільних цілях.

Особисто я застосовую ШІ для: навчання та самоосвіти; автоматизації нудних завдань на роботі; аналізу інформації за заданими алгоритмами; роботи з зображеннями та текстами; перевірки домашніх завдань дітей онлайн; навіть у ролі голосового гіда під час поїздки незнайомим селищем. Але це лише початок.

Як ШІ змінить війну

Військове використання штучного інтелекту – це не справа далекого майбутнього, а питання найближчих років. Ми стоїмо на порозі радикальної трансформації ведення бойових дій.

Можливі напрями застосування:

1. Розвідка й аналіз даних – ШІ здатний обробляти терабайти супутникових знімків, перехоплень та розвідданих у реальному часі, швидше за будь-яку групу аналітиків.

2. Автономні дрони та роботизовані рої – апарати, які самостійно знаходять ціль, координують дії та завдають удару без участі оператора.

3. Кіберзброя нового покоління – автоматичний пошук і використання вразливостей у ворожих системах.

4. Інформаційні операції – створення гіперреалістичних фейків, симуляція авторитетних джерел, таргетовані психологічні атаки.

5. Автономне ухвалення рішень – алгоритми, здатні визначати пріоритети цілей і планувати операції.

Але ШІ у війні – це не лише нові можливості, а й нові загрози:

– втрата контролю над автономними бойовими системами;

– масові інформаційні атаки, які знищують здатність суспільства відрізняти правду від вигадки;

– ескалація конфліктів через помилки алгоритмів;

– відсутність чіткої відповідальності за рішення, ухвалені машинами.

Висновок

Як колись порох вивів людство з однієї епохи війн в іншу, так і штучний інтелект вже сьогодні стоїть на порозі перетворення на головний стратегічний ресурс XXI століття. Питання лише у тому, хто першим навчиться використовувати його не для роботизації цивільних послуг, а як справжню зброю, і чи зможемо ми встановити правила гри.

Я розмірковував над цим текстом місяць, а створив його за 20 хвилин, з яких 19 було витрачено на перевірку помилок та сенсів, постановки завдань та їх уточнення.

Майбутнє вже тут, і ми до нього не готові.

