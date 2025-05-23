Трамп "дал заднюю" в торговой войне с Китаем. Так что же говорить о санкциях против РФ, которым он сам сопротивляется

У нас так много надежд на то, что США введут мощные санкции и установят пошлины в 500% к странам, покупающим российскую нефть, что это удивительно.

Этого никогда не произойдет. Этими санкциями можно пугать, да. Но они никогда не будут введены. Почему?

Потому что это означало бы введение пошлин в 500% на товары из Китая и Индии. Напомнить, что произошло, когда Трамп обложил пошлинами весь мир, в том числе пингвинов? Фондовые рынки упали, а рынок облигаций заставил Трампа отступить. Трамп проиграл торговую войну Китаю. И отступил назад. И в принципе, пошлины в 150% или 500% — без разницы. Это означает остановку торговли. И Китай уже показал Трампу, что США не могут себе такого позволить. Так осмелится ли Трамп повторить?

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И это было в ситуации, когда Трамп очень хотел ввести эти пошлины. Спать не мог, так хотел. А сейчас ситуация такова, что Трамп очень не хочет вводить санкции против России. Очень не хочет. Почему он этого не хочет — тема для отдельного разговора, а может, даже медицинской диссертации (или расследования ФБР). Но факт остается фактом. Не хочет. Если Трамп за месяц отступил по меньшим пошлинам, которые хотел ввести, осмелится ли он ввести большие пошлины, которые не хочет? Вопрос риторический. А без желания Трампа ничего не будет.

Поэтому эти санкции могут висеть на стене, как ружьё. И если США осмелятся давить на Россию, если случится такое чудо в голове Трампа, если жалость и слабость станут слишком очевидными и это будет иметь значение, то потенциальные санкции могут быть использованы как рычаг давления на Индию — одного из покупателей российской нефти. Параллельно с серьёзными дипломатическими усилиями в этом направлении. С попыткой показать Индии, что лучше покупать у Саудовской Аравии, тем более что те как раз значительно увеличивают добычу.

Проблема в том, что после того как Трамп отступил в торговой войне, моргнув первым, Индия уже не поверит, что всё это всерьёз. С Китаем даже такие разговоры невозможны, и Китай продолжит покупать российскую нефть. К сожалению.

Поэтому если вдруг политика Трампа изменится, если они даже снова вернутся к введению санкций, то это не будут те ядерные санкции, которые активно продвигает сенатор Грэм. Хотя они нам очень нравятся.

Но означает ли это, что давить не надо? Значит ли это, что санкции не нужны? Нет. Потому что самый большой подарок, который Трамп сделал Путину и российской экономике, — он дал им веру, что они могут победить и всё скоро закончится. Он зажёг свет в конце туннеля, дал эту веру и надежду. И это очень помогает российской экономике, которая уже находится под значительным давлением. Потому что экономика — это очень часто об ожиданиях и психологии.

И поэтому любые новые дополнительные санкции — даже слабые, даже символические — были бы весьма полезны. Потому что они ударили бы прежде всего не по доходам от продажи нефти, а по вере. Забрали бы у россиян, у российского бизнеса надежду, что скоро всё вернётся к старым добрым временам.

Но чтобы хоть что-то случилось, должно произойти чудо. Чудо в голове Трампа. И большой вопрос: верим ли мы ещё в чудеса…

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