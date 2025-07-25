Чому невідворотний четвертий Майдан
Перша світова війна завершилася не тому, що у сторін що воювали, закінчилися солдати чи боєприпаси. Просто у двох головних антагоністах – Росії та Німеччині – суспільства дійшли висновку про безперспективність боротьби і влаштували революції.
Однак зв’язка "поразки – революції" не є єдиною можливою. Хай як парадоксально це звучить, в країні-переможниці теж запросто можуть початися масові народні заворушення.
Неочевидний, але канонічний приклад – Японія у 1905 році. Хоча японці перемогли росіян у війні, отримані трофеї видалися їм неспівмірно меншими за завдані втрати. Негайно після підписання мирного договору країною прокотилася хвиля обурення. В результаті десятки людей загинули, тисячі були заарештовані, сотні споруд зруйновані.
Тож піррові перемоги – аж ніяк не релікт далекого минулого, а цілком реальні перспективи майбутнього, зокрема нашого.
А якщо ще простіше – я вважаю, що четвертий Майдан в Україні є невідворотним.
І нам дуже пощастить, якщо він почнеться після припинення бойових дій, а не до.
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