Як би не сприйняли в Україні кінець війни – як перемогу чи як поразку, – до наступного Майдану слід готуватися вже зараз

Перша світова війна завершилася не тому, що у сторін що воювали, закінчилися солдати чи боєприпаси. Просто у двох головних антагоністах – Росії та Німеччині – суспільства дійшли висновку про безперспективність боротьби і влаштували революції.

Однак зв’язка "поразки – революції" не є єдиною можливою. Хай як парадоксально це звучить, в країні-переможниці теж запросто можуть початися масові народні заворушення.

Неочевидний, але канонічний приклад – Японія у 1905 році. Хоча японці перемогли росіян у війні, отримані трофеї видалися їм неспівмірно меншими за завдані втрати. Негайно після підписання мирного договору країною прокотилася хвиля обурення. В результаті десятки людей загинули, тисячі були заарештовані, сотні споруд зруйновані.

Читайте також Атака на НАБУ: Україна втрачає довіру і перспективу миру

Тож піррові перемоги – аж ніяк не релікт далекого минулого, а цілком реальні перспективи майбутнього, зокрема нашого.

А якщо ще простіше – я вважаю, що четвертий Майдан в Україні є невідворотним.

І нам дуже пощастить, якщо він почнеться після припинення бойових дій, а не до.