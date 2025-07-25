Перша світова війна завершилася не тому, що у сторін що воювали, закінчилися солдати чи боєприпаси. Просто у двох головних антагоністах – Росії та Німеччині – суспільства дійшли висновку про безперспективність боротьби і влаштували революції.

Однак зв’язка "поразки – революції" не є єдиною можливою. Хай як парадоксально це звучить, в країні-переможниці теж запросто можуть початися масові народні заворушення.

Неочевидний, але канонічний приклад – Японія у 1905 році. Хоча японці перемогли росіян у війні, отримані трофеї видалися їм неспівмірно меншими за завдані втрати. Негайно після підписання мирного договору країною прокотилася хвиля обурення. В результаті десятки людей загинули, тисячі були заарештовані, сотні споруд зруйновані.

Читайте також
Атака на НАБУ: Україна втрачає довіру і перспективу миру

Тож піррові перемоги – аж ніяк не релікт далекого минулого, а цілком реальні перспективи майбутнього, зокрема нашого.

А якщо ще простіше – я вважаю, що четвертий Майдан в Україні є невідворотним.

І нам дуже пощастить, якщо він почнеться після припинення бойових дій, а не до.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
майдангроменко сергійпротести в україні