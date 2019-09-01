Почему оставили Авакова: три причины для компромисса

Нет ничего удивительного в том, что Арсен Аваков сохранил свою должность, - если помнить, в какой именно среде происходит украинская политическая игра.

В случае Авакова, мне кажется, можно выделить три слоя определяющих решение причин, которые вполне видны без ненадежных инсайдов и фантастических домыслов о мотивах политиков.

Первый - тот, яркое высказывание про который приписывают Бенджамину Франклину: демократия - это договоренность о правилах между хорошо вооружёнными джентльменами. Украина, будем честны, пока еще очень далека от правового государства, и наличие непосредственного силового ресурса у договаривающихся джентльменов - весьма и весьма серьёзный аргумент. Кто может - заводит себе частные армии, кто может - заводит "своих" силовиков в разных ведомствах, кто может - заводит себе целые силовые ведомства и не забывает про частные армии. Владимир Зеленский пока слишком мало времени провел за игровым столом, чтобы стать в полной мере "вооруженным джентльменом". Да, он начал ставить своих людей в СБУ, но я очень сомневаюсь, что у него есть полная уверенность в управляемости ведомства в случае конфликта. Свой прокурор у него появился только сейчас, и насколько успешно тот сможет управлять прокуратурой, пока неизвестно. Понятно, что Аваков, реши Зеленский отправить его в отставку, ничего с этим поделать бы не смог. Но что стало бы с управляемостью МВД и Нацгвардии - большой вопрос. Вешать на себя ещё и эту проблему, я думаю, команда Зеленского совсем не хотела, им и так есть, чем заняться. Проще заключить временный союз.

Другой слой - Аваков реально помог Зеленскому на выборах. Это как раз была нагляднейшая иллюстрация первого пункта: когда силовые ресурсы хотя бы сопоставимы, становится выгодно играть по правилам. Порошенко не мог уволить Авакова и не мог нейтрализовать его влияние. В итоге использование админресурса было существенно ограниченно для всех - риски силовой конфронтации оказались слишком велики. Хорошо, Аваков помог, но зачем Зеленскому отдавать этот долг, потенциально жертвуя доверием людей, да и просто рискуя, оставив во власти сильного и "не своего" игрока? И здесь снова надо вспомнить о том, что он действует в реальных обстоятельствах, в которых люди вроде Авакова имеют в политике большой вес. Какие бы цели ни ставил Зеленский, он все равно будет вынужден с такими людьми иметь дело, как-то выстраивать с ними отношения. Начинать историю этих отношений с жесткой "неблагодарности" - поставить под вопрос вообще саму возможность о чём-то договариваться не только с Аваковым, но и с другими такими же.

Третий слой - это, конечно, давление медиа и политически активных людей, для большинства из которых очевидно, что Аваков должен уйти. Об этом "слепом пятне" в общей картине обновления власти Зеленскому будут напоминать постоянно, и лучше ситуация не станет: политический багаж главы МВД таков, что проще поверить в борьбу пчел против меда, чем в реальную реформу ведомства под его руководством. Поэтому слухи о том, что Аваков задержится в правительстве ненадолго, думаю, имеют под собой основания. Силовой ресурс у Зеленского будет появляться свой, по мере освоения открывшихся возможностей. Как тут не вспомнить, кстати, свежую, даже раньше назначения правительства поданную в парламент инициативу о переподчинении Нацгвардии президенту - сильный удар именно по Авакову, который тому сейчас нечем отбивать. Способность быть партнёром Зеленский, новичок и "чужой" в политической игре, тоже сумел продемонстрировать, отблагодарив Авакова, несмотря на репутационные риски (и, кстати, дав ему время подготовить варианты ухода).

Сейчас баланс сдвинут в сторону причин, по которым Авакова проще оставить. Через полгода или год всё может существенно измениться.