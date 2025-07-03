Именно он продвигал Элбриджа Колби на должность в Пентагоне – и именно Колби дал сигнал на остановку военной помощи

Джей Ди Вэнс действует за спиной у Трампа? Сомневаюсь.

Очевидно, что уже все прочитали, что отмашку на временную (надеемся) остановку передачи Украине американского оружия дал некий заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Белый дом и Госдеп "отморозились", заявив, что это была позиция оборонного ведомства. Верите в это? Вот именно.

Надо напомнить, что Элбридж Колби – это человек, которого продвигал на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс. И это было продемонстрировано публично – он лично приезжал на слушания профильного комитета Сената, когда Колби номинировали на должность заместителя министра обороны по вопросам политики.

Это был прецедент – потому что обычно вице-президент на такие слушания не приезжает. Именно на Колби, а не на Хэгсете, "висят" все стратегии Пентагона.

Жаль, что у нас (я имею в виду среди тех, кто принимает решения) о существовании Колби многие узнали только после огласки в американских медиа, кто именно принимал решение об остановке помощи.

Вот почему я постоянно говорю, что дипломатическое и аналитическое усиление наших представительств за рубежом хромает уже давно не на одну, а сразу на обе ноги. Потому что нужно точно знать, кто и за какие ниточки дергает, чтобы диагноз был абсолютно точным.

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