Саме він просував Елбріджа Колбі на посаду в Пентагоні – і саме Колбі дав сигнал на зупинку військової допомоги

Джей Ді Венс діє за спиною у Трампа? Сумніваюсь.

Очевидно, що вже всі прочитали, що відмашку на тимчасову (сподіваємось) зупинку передання Україні американської зброї дав такий собі заступник глави Петнагону Елбрідж Колбі.

Білий дім і Держдеп "відморозились", заявивши, що це була позиція оборонного відомства. Вірите в це? Так отож.

Треба нагадати, що Елбрідж Колбі – це людина, яку проштовхував на посаду віцепрезидент США Джей Ді Венс. І це було продемонстровано публічно – він особисто приїздив на слухання профільного комітету Сенату, коли Колбі номінували на посаду заступника Міністра оборони з питань політики.

Це був прецедент – бо зазвичай віцепрезидент на такі слухання не приїздить. Саме на Колбі, а не на Гегсеті, "висять" усі стратегії Пентагону.

Шкода, що у нас (я маю на увазі серед тих, хто ухвалює рішення) про існування Колбі багато хто дізнався лише після розголосу американських медіа, хто саме ухвалював рішення про зупинку допомоги.

Ось чому я постійно кажу, що дипломатичне й аналітичне посилення наших представництв за кордоном кульгає вже давно не на одну, а зразу на обидві ноги. Бо треба точно знати, хто і за які ниточки смикає, щоб діагноз був абсолютно точним.

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