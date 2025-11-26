Наша цель — уничтожение России через доведение ее до деградации. "Реалии на земле" здесь играют вспомогательную роль

Война дошла до точки самоопределения ее участников. Так называемый мирный план стал триггером такого самоопределения, хотя и в определенной мере симулятивным. Тем не менее самоопределение необходимо, а значит, ситуация требует максимальной ясности.

Эта война могла бы никогда не начаться, и тогда ее участники решали бы сейчас другие проблемы. Но после того как она началась и, особенно, когда она продолжилась в том виде, как сейчас, она стала войной на уничтожение.

То есть для России она не закончится, пока существует Украина, а для Украины не будет покоя, пока существует РФ. И никакие мирные соглашения этого уже не изменят.

Мы не выбирали такой характер войны. Его определила Россия. Но изменить этот формат мы не можем.

Война симметрична по целям, но асимметрична по средствам. Мы не можем уничтожить Россию тем способом, каким она пытается уничтожить Украину. Но это не означает, что наша цель недостижима. Просто нам нужно найти другой способ.

И, в принципе, этот способ известен. Россия в ходе активной фазы этой войны ускоренно деградирует. И наша задача в том, чтобы в этой деградации она прошла точку невозврата.

Эту точку она уже прошла на многих треках: в отношениях с Европой, на стратегических рынках, в технологической гонке, в реинтеграционных проектах на постсоветском пространстве.

Но есть еще над чем работать: стратегические вооружения, отношения с США, авторитет на Глобальном Юге. Прямо сейчас происходят необратимые процессы в финансово-экономической сфере страны-агрессора.

Наша задача проста: не дать процессу остановиться. И здесь главное — держать в фокусе приоритеты.

Может быть потеря квадратных километров, но при этом реализация главных целей. А может быть очень "выгодное предложение", перечеркивающее всю стратегию. Однако вооруженное противостояние и "реалии на земле" на данный момент уже играют вспомогательную роль — лишь как аргументы в политике и экономике.

Ну и при этом нам самим нужно элементарно выжить. Всем нам…

