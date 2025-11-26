Чому зараз час для самовизначення: не війна за території, а війна на знищення
Війна дійшла до точки самовизначення її учасників. Так званий мирний план став тригером такого самовизначення, хоча й певною мірою симулятивним. Однак самовизначення є необхідним, а тому ситуація потребує максимальної ясності.
Ця війна могла ніколи не початися, і тоді її учасники розв'язували б зараз інші проблеми. Але після того, як вона почалася і, особливо, коли вона продовжилася у тому вигляді, як зараз, вона стала війною на знищення.
Тобто для Росії вона не завершиться, поки існуватиме Україна, а для України спокою не буде, поки існуватиме РФ. І жодні мирні угоди цього вже не змінять.
Не ми обрали такий характер війни. Його визначила Росія. Але ми цей формат змінити не можемо.
Війна є симетричною за цілями, але асиметричною за засобами. Ми не можемо знищити Росію в той спосіб, у який вона намагається знищити Україну. Але це не означає, що наша ціль є недосяжною. Просто ми маємо знайти інший спосіб.
І, в принципі, цей спосіб є відомим. Росія під час активної фази цієї війни прискорено деградує. І наше завдання полягає в тому, щоб у цій деградації вона пройшла точку неповернення.
Цю точку вона вже пройшла на багатьох треках: у відносинах з Європою, на стратегічних ринках, у технологічних перегонах, в реінтеграційних проєктах на пострадянському просторі.
Але є ще над чим працювати: стратегічні озброєння, відносини зі США, авторитет на Глобальному Півдні. Прямо зараз відбуваються незворотні процеси у фінансово-економічній сфері країни-агресора.
Наше завдання просте: не дати процесу зупинитися. І тут головне – тримати у фокусі пріоритети.
Може бути втрата квадратних кілометрів, але водночас реалізація головних цілей. А може бути дуже "вигідна пропозиція", яка перекреслює всю стратегію. Втім, збройне протистояння і "реалії на землі" на цей момент вже відіграють допоміжну роль, лише як аргументи в політиці та економіці.
Ну, і при цьому нам самим треба елементарно вижити. Усім нам...
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)