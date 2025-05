Эта неделя обещает быть насыщенной как геополитическими событиями, так и внутриполитической борьбой.

На геополитической арене нас, похоже, ожидает развязка в реализации "мирного плана" Трампа. Точнее — раскрытие карт в этом раунде покера. Но сейчас я не могу пройти мимо внутриполитического фестиваля критики и лозунгов по поводу "минеральных соглашений", как называют договоренности об экономическом сотрудничестве и создании Фонда инвестиций в восстановление Украины.

На данный момент это уже пакет разноуровневых соглашений, которые определяют правовую рамку экономического сотрудничества между США и Украиной, а также позволяют устранить одну из основных точек напряжения между президентами.

Читайте также Что главное и что парадоксальное в соглашении с США о полезных ископаемых

Сам факт подписания соглашения был представлен министром финансов США Скоттом Бессентом как "королевский подарок" (royal flush) Трампа президенту Зеленскому в мирных переговорах с Россией. За поребриком, несмотря на привычную дерзость, уже признают, что заключение этого соглашения существенно ухудшает их позиции в контактах с США. Однако в Украине обсуждают не эту победу. Прямо как в анекдоте про спасенного мальчика: "Вы мальчика спасли? А шапочка где?"

Оказывается, у нас очень много знатоков тактики ведения переговоров и специалистов по праву Делавэра. В Делавэре зарегистрировано более половины компаний из списка Fortune 500. Прогрессивное законодательство штата, выгодное для бизнеса, привлекло более миллиона корпораций с инвесторами из Великобритании, Германии и Швейцарии.

При этом почти никто не обращает внимания ни на значительное изменение подхода к формату соглашений, ни на их направленность. Если посмотреть на трансформацию подходов к формату договоренностей за два месяца, становится понятно, что нам удалось избежать целого ряда неприемлемых для Украины условий из предыдущих проектов, сбалансировать интересы сторон и обеспечить создание базы для развития частного инвестирования в восстановление украинской экономики.

В то же время американскому бизнесу не предоставляются особые привилегии перед другими инвесторами, а взносы сторон в Фонд, создаваемый для инвестирования только в Украину, предусматривают исключительно новые средства. США могут засчитывать в качестве взносов стоимость нового вооружения, а не компенсацию за предыдущую помощь. Взносы Украины в Фонд будут поступать от новых лицензий на добычу редкоземельных материалов, нефти и газа и составят 50% от уплаты ренты в бюджет.

Фонд инвестирует только в Украину (природные ресурсы и сопутствующую инфраструктуру) и именно поэтому получает право делать первое предложение по инвестициям в проекты в Украине (Right of First Offer). А прибыль от деятельности Фонда партнеры смогут начать делить через 10 лет.

Основная критика, кроме местонахождения "шапочки", касается "гарантий безопасности". Которых в соглашении и не могло быть, ведь предмет договора совершенно иной. Да и какие гарантии в современном мире могут обеспечить безопасность? Можно ли действительно полагаться на обязательства, зафиксированные на бумаге?

В "бумажные" гарантии уже не верят ни Польша, ни тем более страны Балтии. Безопасность будущего — это вопрос ресурсов на закупку и производство оружия. DFC (американская финансовая институция, которая от США является соучредителем Фонда) на своем сайте пишет об "историческом документе и сигнале России, что у Америки есть интерес в Украине (skin in the game)".

На самом деле это сигнал инвесторам, что США не просто поддерживают Украину, а встраивают ее в собственную стратегическую орбиту. Ведь в сфере добычи природных ресурсов проекты имеют очень длинный горизонт — в среднем 18 лет от обнаружения месторождения до начала функционирования полноценного актива. При стоимости разработки одной шахты от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Нам обоснованно не нравится основная идея Трампа, заключающаяся в том, чтобы вознаградить США за их прошлую военную и финансовую поддержку Украины, но на данный момент эта идея уже существенно трансформировалась. Именно соглашения создают конкретные рамки для дальнейшего экономического сотрудничества между США и Украиной, что должно обеспечить поддержку политической доброй воли со стороны США в будущем.

Однако успех реализации этих соглашений, как и дальнейшее развитие договорной базы, зависит от нашей способности. Никто, кроме нас, не заинтересован в нашем успехе, и поэтому нужно помнить слова Теодора Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть".

Так что на этой неделе главная внутриполитическая интрига — способна ли Верховная Рада, несмотря на политические склоки и повсеместное недоверие к правительству, ратифицировать "минеральное соглашение" вместо того, чтобы лить воду на мельницу россиян, которые очень хотят это соглашение сорвать.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net