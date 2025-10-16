дипломат и военный, бывший посол США в Зимбабве, возглавляет программу «Африка» в FPRI

Поколение Z – это 30% мирового населения и крупнейшая поколенческая группа. Его протесты проходили в Непале, Филиппинах, Индонезии и Сербии

Последние события в странах Субсахарской Африки, где протесты, возглавляемые молодежью, бросали вызов устоявшимся лидерам, подчеркивают, что африканская молодежь становится одной из крупнейших активных демографических групп мира.

По всей Африке "молодежный пузырь" растет

В сентябре 2025 года сотни молодых протестующих вышли на улицы Марокко, требуя улучшения государственных услуг и прекращения эндемической коррупции. Демонстранты, организованные движением GenZ 212, проводили протесты как минимум в 11 городах Марокко, включая Касабланку, Рабат и Марракеш.

Они призывали к большему инвестированию в здравоохранение и образование и осуждали, по их мнению, ошибочные государственные приоритеты – среди них многомиллиардные расходы правительства на футбольную инфраструктуру при подготовке к Кубку Африки и чемпионату мира по футболу ФИФА, тогда как женщины умирают в родильных домах из-за нехватки медицинского персонала.

Это были одни из крупнейших антиправительственных демонстраций в Марокко со времен "Арабской весны" 2011 года, которые привели к агрессивной реакции сил безопасности и сотням арестов.

