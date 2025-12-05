Подразделения дронов адаптируются к туманам и дождям и расширяют килл-зону

Мы продолжаем публикацию колонок от военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, прямо сейчас работающих на фронте.

Наше подразделение работает на Покровском и Новопаловском направлениях. Здесь россияне не прекращают активные попытки залезть или залететь в наш достаточно глубокий тыл и перерезать логистику.

И на самом Покровском направлении, и на смежных направлениях у россиян большое скопление средств РЭБ, квалифицированных подразделений дронщиков армии РФ.

Но сейчас из-за погодных условий тактика немножко изменилась. Зима на войне – это всегда тяжело. Не только потому, что холодно. Сейчас самое сложное – подстроиться и выбрать правильную тактику работы под изменение погоды.

