Підрозділи дронів адаптуються до туманів і дощів та розширюють кілзону

Ми продовжуємо публікацію колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті.

Наш підрозділ працює на Покровському й Новопалівському напрямках. Тут росіяни не припиняють активних спроб залізти чи залетіти у наш досить глибокий тил і перерізати логістику.

І на самому Покровському напрямку, і на суміжних напрямках росіяни мають велике скупчення засобів РЕБ, кваліфікованих підрозділів дронників армії РФ.

Але наразі через погодні умови тактика трошки змінилася. Зима на війні – це завжди важко. Не лише через те, що холодно. Зараз найскладніше – підлаштуватись і вибрати правильну тактику роботи під зміну погоди.

