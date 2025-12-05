Смуга знищення. Ситуація на Покровському напрямку очима командира РУБАК
Ми продовжуємо публікацію колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті.
Наш підрозділ працює на Покровському й Новопалівському напрямках. Тут росіяни не припиняють активних спроб залізти чи залетіти у наш досить глибокий тил і перерізати логістику.
І на самому Покровському напрямку, і на суміжних напрямках росіяни мають велике скупчення засобів РЕБ, кваліфікованих підрозділів дронників армії РФ.
Але наразі через погодні умови тактика трошки змінилася. Зима на війні – це завжди важко. Не лише через те, що холодно. Зараз найскладніше – підлаштуватись і вибрати правильну тактику роботи під зміну погоди.
