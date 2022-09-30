Помогаете оккупантам или отрицаете войну в Украине? Что вас ждет после победы над Россией

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года Уголовный кодекс пополнился новой статьей – "Коллаборационная деятельность".

Попробую объяснить:

– Что такое коллаборационизм?

- Война России против Украины длится вже восемь лет, то есть – до марта 2022 года коллаборационизм не был преступлением?

Что такое коллаборационизм

Это сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями.

Коллаборационизмом Уголовный кодекс Украины называет действия, совершенные (что важно) только гражданами Украины, а именно (наберитесь терпения, перечень длинный):

- Публичное возражение гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

Например, преподавателя одного из лицеев Одесской области осудили за репост публикации в российской соцсети Одноклассники (запрещенная в Украине с 2017 года), в которой агрессия России в Украине называлась спецоперацией по защите жителей Донбасса, которой якобы местные жители радуются.

Может идти речь и о выступлениях на телевидении или любых других публичных заявлениях. По соглашению с прокурором учителя осудили на лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, на 15 лет.

- Публичные призывы к сотрудничеству или поддержка решений/действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации, к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины.

Пример: мужчина, работающий школьным кочегаром в Черниговской области, пытался склонить людей на сторону оккупационной администрации. Для этого он снял на видео обращение с призывом не провоцировать российские войска, не мешать им продвигаться по территории Украины, поддерживать действия государства-агрессора в период действия военного положения в Украине. За это мужчину осудили на лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, на 10 лет.

Другой пример – пенсионера в Харьковской области приговорили к тому же наказанию. В конце мая в очереди людей за гуманитарной помощью он публично отрицал российскую агрессию против Украины и призвал поддерживать решения и действия государства-оккупанта.

- Добровольные занятия гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных оккупационных органах власти.

В Судебном реестре Украины нет примеров таких дел. Но суть такова: организационно-распорядительные функции – это функции управления. Их имеют руководители министерств, других органов власти, предприятий, учреждений и организаций, их заместители, руководители структурных подразделений (начальники цехов, заведующие отделами, лабораториями, кафедрами), их заместители, лица, управляющие участками работ (мастера, прорабы, бригадиры и т.п.).

Административно-хозяйственные функции – это функции по управлению или распоряжению имуществом.

Если лицо добровольно занимает должность в оккупационном органе власти, которая не дает перечисленных здесь полномочий, оно может нести ответственность как коллаборант по этому пункту. К примеру, это может быть даже секретарь или пиар-менеджер.

- Пропаганда в учебных заведениях с целью содействия вооруженной агрессии против Украины, установлению/утверждению временной оккупации, избеганию ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

- Действия, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях.

Подробнее о квалификации таких преступлений можно прочитать здесь.

- Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории или формированием государства-агрессора.

Пример: староста села в Сумской области подыскал российским военным дом, который они позже использовали для допросов, и собирал для них по селу охотничье оружие. Мужчина признал свою вину, заключил соглашение с прокурором и получил наказание – 34 000 грн штрафа.

- Ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными оккупационными органами власти.

В судебном реестре отсутствуют примеры, когда человек подозревается или осужден исключительно за ведение бизнеса с захватчиками. Однако в сочетании с другими составами преступления это иногда инкриминируют предпринимателям, помогавшим оккупантам:

"Гражданин Украины с конца марта по 10 сентября 2022 года выезжал на территорию оккупированного г. Купянска Харьковской области, где закупал пищевые продукты и бытовые товары. В дальнейшем перемещал их на своем транспортном средстве в свой магазин. В дальнейшем осуществлял свою хозяйственную деятельность как физическое лицо-предприниматель во взаимодействии с представителями вооруженных сил РФ и других военных вооруженных формирований страны-оккупанта и передавал продовольствие и бытовые товары представителям вооруженных сил и других военных формирований РФ".

- Добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных оккупационных органах власти, или добровольное избрание в такие органы.

Например, определением от 16 сентября суд взял под стражу мужчину, который в июле 2022 года добровольно вступил в должность и.о. руководителя КП "Благоустройство города" самопровозглашенной оккупационной "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Другой пример: суд разрешил проводить заочное расследование в отношении мужчины, добровольно согласившегося на должность руководителя отделения Госбанка, подконтрольного террористической организации ЛНР, в Купянске, в период оккупации.

- Участие в организации и проведении незаконных выборов/референдумов на временно оккупированной территории.

В судебном реестре пока отсутствуют сведения о схожих делах. Но думаю, что содержание преступления очевидно – его совершают граждане Украины, которые добровольно помогают проводить на территории Украины незаконные референдумы. Например, члены комиссий по организации референдумов о присоединении украинских территорий к России.

- Публичные призывы к проведению подобных выборов/референдумов.

- Организация и проведение мероприятий политического характера (съезды, собрания, митинги, походы, демонстрации, конференции, круглые столы), осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором/оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, при отсутствии признаков государственного предательства, активное участие в таких мероприятиях.

- Добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Например, работа в полиции, подконтрольной оккупационным властям.

- Добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора или оказания им помощи в ведении боевых действий.

До марта 2022 года коллаборационизм не был преступлением?

Закона обратной силы нет. То есть люди, проводившие референдумы и выборы на временно оккупированной Россией территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, перешли работать в полицию, подконтрольную террористической организации ЛДНР в 2014 году, или продолжили работать на временно оккупированной территории " судьями/государственными служащими", не могут нести ответственность по статье УК "Коллаборационная деятельность".

Получается, они не совершали преступление?

Совершали. Но эти действия квалифицировались по другим статьям УК:

Статья 110. "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" предусматривает ответственность и за публичные призывы или распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Именно так могли квалифицировать действия коллаборантов, распространявших публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора, или преподавателей, распространявших в школах российскую пропаганду, содержащую призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Статья 110-2. "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Поскольку практика показывает, что речь может идти и о предпринимательской деятельности с уплатой налогов в оккупированном Крыму или на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, – преступление довольно близко к " проведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными оккупационными органами власти".

Статья 111. "Государственная измена " – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству представителям помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

Коллаборационизм VS государственная измена

Большое количество действий, описанных в статье о коллаборационной деятельности, раньше можно было отнести к государственной измене. К примеру, передача материальных ресурсов незаконным вооруженным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, или переход на сторону врага и трудоустройство в оккупированные органы чиновников и правоохранителей.

Пока непонятно, в чем разница между тем, как это описано в статье о государственной измене, и тем, как это описано в статье о коллаборанстве. На первый взгляд, единственный аспект, различающий эти преступления, – умысел. Предатель совершает преступление для того, чтобы нанести вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, безопасности Украины, а коллаборант – по другим причинам.

Этот же вопрос можно поставить в состав преступления "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины". Сложно понять, в чем разница с предоставлением коллаборантом финансовой помощи/ведения хозяйственной деятельности с оккупантами. Единственный вывод – разница в целях преступления. Коллаборант может руководствоваться не желанием способствовать изменению границ Украины, а, например, мотивом получить финансовую выгоду или приобрести полезные связи.

В любом случае максимально подробная статья о колаборанстве в Уголовном кодексе, несмотря на отдельные сомнения в том, к каким ситуациям это должно применяться, полезна в наших реалиях.

Как минимум, долгие сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью позволит отстранить от участия в управлении государством даже на самом низком уровне сотни предателей, когда Украина вернет оккупированные территории. А она это уже делает.

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