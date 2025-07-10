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"Умного судьба ведет, дурака тащит" – гласит современная интерпретация мудрости древних стоиков.

Разворот Трампа к Украине показал, что американскому президенту понадобилось почти полгода, чтобы на собственном опыте убедиться в правоте слов Владимира Зеленского, который еще в феврале предупреждал его о недоговороспособности Путина.

Тогда американский президент, как мы помним, очень возмутился, и украинского лидера едва ли не силой вытолкали из Белого дома: как он смел сомневаться в магической способности Трампа остановить войну и добиться мирной сделки?! Зеленский говорил о качествах Путина, а в Овальном кабинете это воспринималось как отсутствие должной веры в Трампа. Отношения между Вашингтоном и Киевом тогда резко испортились и, казалось, ремонту не подлежат.