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"Розумного доля веде, дурня тягне" – свідчить сучасна інтерпретація мудрості стародавніх стоїків.

Розворот Трампа до України показав, що американському президенту знадобилося майже пів року, щоб на власному досвіді переконатися у правоті слів Володимира Зеленського, який ще в лютому попереджав його про недоговороздатність Путіна.

Тоді американський президент, як ми пам'ятаємо, дуже обурився, і українського лідера ледь не силоміць виштовхали з Білого дому: як він посмів сумніватися в магічній здатності Трампа зупинити війну і домогтися мирної угоди?! Зеленський говорив про якості Путіна, а в Овальному кабінеті це сприймалося як відсутність належної віри у Трампа. Відносини між Вашингтоном і Києвом тоді різко зіпсувалися і, здавалося, ремонту не підлягають.