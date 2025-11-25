Пункт 29: когнітивний контроль
Погано складений, односторонній і машинно перекладений з російської нібито 28-пунктовий мирний план мав би стати об’єктом сміху. Натомість він викликав страждання в Україні, паніку в Європі й шалене відступництво тих частин адміністрації США, які розуміються на картах, словах і дипломатії.
Для Росії це був чудовий результат. Розумно організований "злив" підкреслив і загострив наші розбіжності та слабкі місця.
Він показав хаос в адміністрації. Чи справді державний секретар Марко Рубіо дистанціювався від плану? Чи спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф веде власну PR-операцію? Які реальні чи уявні комерційні інтереси стоять за російсько-американським зближенням?
