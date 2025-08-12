Вокруг встречи США и России, запланированной на пятницу в Анкоридже, ходят предположения. Будет ли Украина за столом переговоров – или только в меню? Какое давление (если оно вообще будет) окажут США на Россию, чтобы выжать уступки? Дадут ли поздние, но яростные попытки европейцев донести свою позицию какой-то результат? Всё возможно – от срыва переговоров до предательства.

Но победители и проигравшие уже очевидны. Прежде всего, Китай: его не пригласили, но о нём думают все. В Пекине не одобряли безрассудную и незаконную войну России, но ещё меньше им нравилась идея поражения РФ. Поэтому Китай помогал режиму Путина продолжать войну. В то же время он сдерживал ядерные угрозы Кремля. Китай не только установил непоколебимый контроль в отношениях с Россией, но и стал влиятельным игроком на евразийском пространстве так, как это было немыслимо десять лет назад – и это лишь предвестник того влияния, которое он будет иметь на других континентах.

Читайте также Как выглядит новая модель отношений США и России

Во-вторых, десятилетний статус изгоя для Кремля завершился. Вместо ареста за похищение детей и другие преступления, связанные с жестокой войной в Украине, российский лидер получит VIP-статус, когда ступит на американскую землю. Почти возвращаемся к эпохе "перезагрузки", когда президент Барак Обама водил якобы либерального нового российского президента Дмитрия Медведева в своё любимое заведение с чизбургерами.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net