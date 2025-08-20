Путин боится остаться лузером, именно этим объясняются его требования по Донбассу. А красную дорожку с собой в Кремль он не увезёт

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чём мнение Павла Климкина:

С тезисом о безусловной победе Путина по итогам переговоров с Трампом невозможно согласиться – у него лишь тактические преимущества;

для украинцев телевизионная картинка была эмоционально тяжёлой, но по сути за этим ничего не стоит, кроме пропагандистского эффекта;

логика Трампа – заставить Путина начать разговор;

возможную двустороннюю встречу Путина с Зеленским можно рассматривать как сложную, но позитивную для Украины. Опасен тристоронний формат с участием Трампа;

для Путина эта война – личная история, он не достиг своих целей, для многих остаётся лузером и хочет спасти своё лицо;

какие бы преимущества он ни получил сейчас, ни одно из них не имеет стратегического характера.

