О чём мнение Павла Климкина:

  • С тезисом о безусловной победе Путина по итогам переговоров с Трампом невозможно согласиться – у него лишь тактические преимущества;
  • для украинцев телевизионная картинка была эмоционально тяжёлой, но по сути за этим ничего не стоит, кроме пропагандистского эффекта;
  • логика Трампа – заставить Путина начать разговор;
  • возможную двустороннюю встречу Путина с Зеленским можно рассматривать как сложную, но позитивную для Украины. Опасен тристоронний формат с участием Трампа;
  • для Путина эта война – личная история, он не достиг своих целей, для многих остаётся лузером и хочет спасти своё лицо;
  • какие бы преимущества он ни получил сейчас, ни одно из них не имеет стратегического характера.

