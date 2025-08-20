Мнение
думки вголос
Путин имеет лишь тактические успехи, стратегически – почти ничего
Павел Климкин
дипломат, министр иностранных дел Украины (2017-2019)
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чём мнение Павла Климкина:
- С тезисом о безусловной победе Путина по итогам переговоров с Трампом невозможно согласиться – у него лишь тактические преимущества;
- для украинцев телевизионная картинка была эмоционально тяжёлой, но по сути за этим ничего не стоит, кроме пропагандистского эффекта;
- логика Трампа – заставить Путина начать разговор;
- возможную двустороннюю встречу Путина с Зеленским можно рассматривать как сложную, но позитивную для Украины. Опасен тристоронний формат с участием Трампа;
- для Путина эта война – личная история, он не достиг своих целей, для многих остаётся лузером и хочет спасти своё лицо;
- какие бы преимущества он ни получил сейчас, ни одно из них не имеет стратегического характера.
Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным на нашем Youtube-канале.
