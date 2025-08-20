Путін боїться залишитись лузером, саме цим пояснюються його вимоги щодо Донбасу. А червоний килим із собою до Кремля він не забере

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Клімкіна:

З тезою про беззаперечний виграш Путіна за наслідками переговорів з Трампом неможливо погодитися, він має лише тактичні переваги;

для українців була емоційно важкою телевізійна картинка, але по суті за цим нічого не стоїть, окрім пропагандистського ефекту;

логіка Трампа у тому, щоб примусити Путіна почати розмовляти;

на можливу двосторонню зустріч Путіна із Зеленським можна дивитися як на складну, але позитивну для України. Небезпечним є тристоронній формат за участі Трампа;

для Путіна ця війна – особиста історія, він не досяг своїх цілей, для багатьох залишається лузером і хоче врятувати своє обличчя;

які б переваги зараз не отримав, жодна з них не має стратегічного характеру.

