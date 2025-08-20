Путін має лише тактичні успіхи, стратегічно – майже нічого
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Клімкіна:
- З тезою про беззаперечний виграш Путіна за наслідками переговорів з Трампом неможливо погодитися, він має лише тактичні переваги;
- для українців була емоційно важкою телевізійна картинка, але по суті за цим нічого не стоїть, окрім пропагандистського ефекту;
- логіка Трампа у тому, щоб примусити Путіна почати розмовляти;
- на можливу двосторонню зустріч Путіна із Зеленським можна дивитися як на складну, але позитивну для України. Небезпечним є тристоронній формат за участі Трампа;
- для Путіна ця війна – особиста історія, він не досяг своїх цілей, для багатьох залишається лузером і хоче врятувати своє обличчя;
- які б переваги зараз не отримав, жодна з них не має стратегічного характеру.
