Путин может демонстрировать безразличие. Но непредсказуемость Трампа – это ружье на стене
Путину может быть всё равно на угрозы Трампа, как пытается сегодня делать вид его окружение.
Но Индии, например, не всё равно. Особенно, когда прямо сейчас идут переговоры о торговой сделке с Вашингтоном. Или Бразилии тоже не всё равно. И даже для Пекина это создаёт проблему.
После долгих месяцев уступок и поощрений со стороны Трампа в адрес Москвы, лепет Кремля об устранении коренных причин кризиса не создаёт никакой переговорной почвы для Нью-Дели, Бразилии и Пекина.
А непредсказуемость Трампа висит ружьём на стене.
Придётся ли Путину поменять переговорную позицию? Да.
Но будет ли эта смена очередной попыткой обмануть Белый дом? Тоже да.
Являются ли слова Трампа о мощном американском оружии, санкциях, тарифах и 50 днях крайней угрозой, или впереди у нас 50 дней на иголочке, на ниточке…? Посмотрим.
Но это больше про США и их статус в мире, чем про нас.
Наша позиция была и остаётся взрослой. Нас невозможно обмануть. Мы не сломаемся. У нас есть партнёры и поддержка. Мы научились бороться и знаем, что случится, если сдадимся. Мы сильные. А с сильными хотят дружить.
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