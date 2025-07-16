Лепет из Кремля об устранении коренных причин войны в Украине не создает никакой почвы для переговоров для Индии, Бразилии и Китая

Путину может быть всё равно на угрозы Трампа, как пытается сегодня делать вид его окружение.

Но Индии, например, не всё равно. Особенно, когда прямо сейчас идут переговоры о торговой сделке с Вашингтоном. Или Бразилии тоже не всё равно. И даже для Пекина это создаёт проблему.

После долгих месяцев уступок и поощрений со стороны Трампа в адрес Москвы, лепет Кремля об устранении коренных причин кризиса не создаёт никакой переговорной почвы для Нью-Дели, Бразилии и Пекина.

А непредсказуемость Трампа висит ружьём на стене.

Придётся ли Путину поменять переговорную позицию? Да.

Но будет ли эта смена очередной попыткой обмануть Белый дом? Тоже да.

Являются ли слова Трампа о мощном американском оружии, санкциях, тарифах и 50 днях крайней угрозой, или впереди у нас 50 дней на иголочке, на ниточке…? Посмотрим.

Но это больше про США и их статус в мире, чем про нас.

Наша позиция была и остаётся взрослой. Нас невозможно обмануть. Мы не сломаемся. У нас есть партнёры и поддержка. Мы научились бороться и знаем, что случится, если сдадимся. Мы сильные. А с сильными хотят дружить.

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