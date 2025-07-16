Путіну може бути все одно на погрози Трампа, як намагається вдавати сьогодні його оточення.

Але Індії, наприклад, не все одно. Особливо, коли прямо зараз тривають переговори про торговельну угоду з Вашингтоном. Або Бразилії також не все одно. І навіть для Пекіна це створює проблему.

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Після довгих місяців поступок і заохочень від Трампа в бік Москви, белькіт з Кремля про усунення докорінних причин кризи не створює жодного переговорного ґрунту для Нью-Делі, Бразилії та Пекіна.

А непередбачуваність Трампа висить рушницею на стіні.

Чи доведеться Путіну змінювати переговорну позицію? Так.

Але чи буде ця зміна черговою спробою обдурити Білий дім? Також так.

Чи є слова Трампа про потужну американську зброю, санкції, тарифи та 50 днів крайньою погрозою, чи попереду у нас 50 на голочці, на ниточці…? Побачимо.

Але це більше про США та їх статус у світі, ніж про нас.

Наша позиція була і залишається дорослою. Нас неможливо обдурити. Ми не зламаємося. Ми маємо партнерів і підтримку. Ми навчилися битися і знаємо, що станеться, якщо здамося. Ми сильні. А з сильними хочуть дружити.

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