Белькіт з Кремля про усунення докорінних причин війни в Україні не створює жодного переговорного ґрунту для Індії, Бразилії та Китаю

Путіну може бути все одно на погрози Трампа, як намагається вдавати сьогодні його оточення.

Але Індії, наприклад, не все одно. Особливо, коли прямо зараз тривають переговори про торговельну угоду з Вашингтоном. Або Бразилії також не все одно. І навіть для Пекіна це створює проблему.

Після довгих місяців поступок і заохочень від Трампа в бік Москви, белькіт з Кремля про усунення докорінних причин кризи не створює жодного переговорного ґрунту для Нью-Делі, Бразилії та Пекіна.

А непередбачуваність Трампа висить рушницею на стіні.

Чи доведеться Путіну змінювати переговорну позицію? Так.

Але чи буде ця зміна черговою спробою обдурити Білий дім? Також так.

Чи є слова Трампа про потужну американську зброю, санкції, тарифи та 50 днів крайньою погрозою, чи попереду у нас 50 на голочці, на ниточці…? Побачимо.

Але це більше про США та їх статус у світі, ніж про нас.

Наша позиція була і залишається дорослою. Нас неможливо обдурити. Ми не зламаємося. Ми маємо партнерів і підтримку. Ми навчилися битися і знаємо, що станеться, якщо здамося. Ми сильні. А з сильними хочуть дружити.

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