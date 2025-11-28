Украина спасает мир в одиночку. Если ей не помогут, геополитические хищники пойдут дальше

Агрессор требует изменить систему международного права и ЮРИДИЧЕСКИ закрепить право на аннексию временно оккупированных территорий. То есть вернуться к системе, когда право сильных фиксировалось в международно-правовом порядке.

КНР, вероятно, сейчас будет не против, Индия и Бразилия вряд ли согласятся, в США Дональд Трамп может на это пойти, но его полномочий будет недостаточно — нужна поддержка Конгресса.

Украина, европейские страны, страны "семерки" и большинство государств мира категорически этого не поддерживают и вряд ли пойдут на "геополитическое самоубийство".

Где здесь путь к миру?!

Требования, которые невозможно имплементировать, — это точно не о желании мира, а о дальнейшем разжигании войны.

Это — повторение необоснованной заявки на участие в переделе мира и попытка воспользоваться неспособностью ключевых центров силы, при попустительстве КНР, противостоять этому наглому давлению агрессора, не подкрепленному почти ничем, кроме ядерного оружия и готовности положить миллионы жизней своих граждан на алтарь войны.

Европа и США с экономическим потенциалом, который в десятки раз превышает российские возможности, причем сейчас стремительно сокращающиеся, что — просто готовы будут это проглотить?!

Почему Украина одна должна спасать мир? Мы подходим к точке бифуркации: либо включайтесь в эту общую задачу, либо очень быстро геополитические хищники дойдут и до вас.

В конце концов российский ультиматум от 15 декабря 2021 года был адресован Вашингтону и Брюсселю, а не Киеву.

Если "желающие" не станут "решительными", то историки назовут их нынешний подход "геополитической импотенцией"…

Нынешний российский режим можно остановить только сильной позицией. Слабость они воспринимают как приглашение к дальнейшей эскалации и территориальной экспансии.

Надо действовать! Аргументы есть! Даже при колебаниях нынешней администрации в Белом доме.

