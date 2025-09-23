Путин в очередной раз запугивает Запад ядерным оружием, но при этом сам его боится
Самый большой страх Путина – это гонка вооружений с США, которую Россия точно не выдержит. Именно гонка вооружений, помноженная на низкие цены на нефть, в свое время развалила советскую экономику.
Говоря о низкой цене на нефть как средстве воздействия на Россию, Трамп пока лишь намекает, что готов применить методы Рейгана против российской империи зла, но кто знает, что ему придет в голову позже.
Тем более что он уже раньше заявлял о намерении развернуть в США ультрасовременную систему ПРО "Золотой купол". Дырявая российская ПВО никогда не сможет конкурировать с новейшей американской противоракетной обороной, а значит, ядерный паритет между США и Россией будет разрушен.
Поэтому Путин для Трампа приготовил сделку, которую он озвучил в понедельник. Перевод его бормотания на человеческий язык примерно такой: "Я буду дальше пугать Европу развертыванием ракет средней и малой дальности. Но Договор о стратегических наступательных вооружениях с США готов продлить. Будешь, Дональд, снова рассказывать своим американцам, какой ты "миротворец", – вместо того чтобы начинать гонку вооружений или говорить о санкциях".
Думаю, эту историю Трамп купит. Хотя радикально нынешнее гибридное состояние американо-российских отношений она не изменит.
И еще – отмечу один важный нюанс: Путин зациклен на теме продления жизни. По его указанию в эту сферу в России инвестируют немалые деньги, а сам он даже "вешал на уши" Си на последней встрече разговоры об этом.
Поэтому Путин не хочет умереть быстро в ядерном пожаре. Так что в ядерной теме от него можно ожидать блефа и запугиваний. Но не мировой ядерной войны.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)