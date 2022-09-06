Рамштайн-5: многое точно останется за кадром. Что надо держать на краешке сознания

8 сентября состоится Рамштайн-5. По традиции к нему опять что-то приурочат: в СМИ уже бродили эпические цифры нового американского пакета помощи, пока об этом говорить рано, всему свое время. Но многое точно останется за кадром.

Что надо держать на краешке сознания. Из видимого

Министр обороны Алексей Резников:

• 30 августа выступил на встрече министров обороны стран Евросоюза.

• Пообщался с несколькими коллегами в двустороннем формате. Я бы особо выделил беседы с министрами обороны Швеции и Франции. Будут сюрпризы.

• 2 сентября выступил с обращением к участникам Черноморско-Балканского форума по вопросам безопасности.

Каждое из этих телодвижений сопровождается целым комплексом мероприятий. До и после. Это процесс.

Например, если вы посмотрите на новостные ленты до 30 августа, то зафиксируете: главной публичной темой относительно Украины ЕС выдвигал создание особой миссии Евросоюза с акцентом на тренингах для наших воинов. На этот счет было несколько заявлений, даже была озвучена конкретика – чему нас собирались тренировать.

По итогам встречи прозвучали другие заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Который подчеркнул, что министр обороны Украины ознакомил министров обороны и Еврокомиссию с потребностями Украины, и теперь у них есть приоритезация на короткую, среднюю и длинную перспективы.

Изначальное видение ЕС было скорректировано. Сейчас мы посмотрим, как оно превратится в реальные действия. Ибо.

Если будут реализованы среднесрочные меры, предложенные Украиной, вообще перестанет быть понятным, почему Украина до сих пор не в НАТО. В военном плане границы исчезнут. Т.е., инициатива вроде как ЕС, но эффект будет такой, что отделение сил обороны Украины от сил обороны Европы/НАТО утратит всякий практический смысл.

Эти меры – взаимовыгодные. Европе они нужны не меньше, чем нам. Что является гораздо более устойчивым форматом сотрудничества, чем отношение "донор-реципиент".

В целом взаимодействие с международными партнерами напоминает игру в трехмерные шахматы, потому что есть масса пересечений.

Иерархия взаимодействий условная, это многослойный пирог.

Первый уровень – это США и формат "Рамштайн" (50+ стран).

Этот проект возник благодаря лидерству Вашингтона и не обременен какой-то особой формализацией. Есть общие цели, ради которых объединились участники.

Второй уровень – это Британия и союзники.

Организованной формой этого движения являются донорские конференции. В первую очередь – это страны Северной Европы. Это очень важное направление, потому что британское лидерство не такое масштабное, как американское, но очень динамичное.

Например, тренинговая программа уже идет полным ходом, и в нее уже вовлечены Канада, Новая Зеландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Финляндия. Это все небедные свободные государства, которые явно раздражает российское хамство. Они заинтересованы сделать Балтийское море (а также Арктику) зоной без хамства и понимают, насколько значима роль Украины в этом плане.

Третий уровень – это НАТО.

Альянс именно как Альянс практического содействия способен оказать на порядок меньше, чем тот же Рамштайн. Но как площадка для политической координации годится.

Четвертый уровень – это ЕС.

Евросоюз не обладает никакой обособленной военной мощью (Боррель не зря сказал о "бонсай-армиях"). Но играет большую роль для обеспечения устойчивости Украины, выделяя ресурсы.

Задачей со звездочкой является координация усилий одних и тех же стран в рамках этого многослойного пирога. Это идеальная среда для возникновения путаницы и накладок. Особенно с учетом внутриполитических баталий в каждой из столиц.

Отдельно стоит отметить Польшу и государства Балтии.

Поляки реально оказывают огромную помощь. Это одна из стран, без которой мы бы уже были на грани. Одна мысль о том, что Украина и Польша могут продолжить близко дружить и после войны, вызывает подергивание множества глазиков.

Страны Балтии в полный рост осознали, что с ними было бы, если бы российские танки пошли не на Киев, а условно "на Берлин". Они посмотрели на реакцию свободного мира с разными "венгриями" на борту в реальной ситуации, все увидели и трезво оценили свои шансы.

Сейчас они буквально воочию наблюдают увеличение масштабов кладбищ в Калининграде и Пскове. И могут в режиме реального времени отслеживать сдувание российского наступательного потенциала. Они кровно заинтересованы в нашем успехе и очень много помогают. Действительно много.

Зоной, где россияне пока еще могут сильно играть, остаются Балканы и страны Южной Европы. Здесь есть над чем работать.

Пока оставляю за кадром Беларусь. Мы ничего не говорим. Но это не значит, что кто-то что-то забыл. Все слова прозвучат в нужное время.

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