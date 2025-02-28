Это был холодный утренний час, когда наш поезд из Польши, который ехал всю ночь, прибыл на киевский вокзал. Снег, все еще белый, блестел под ярким солнцем в этот необычный день — 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России под руководством президента Владимира Путина в Украину.

Поезд был необычным своим пассажирским составом. Я был частью группы, которая состояла, наверное, из шестидесяти европейских и американских бывших высокопоставленных чиновников, экспертов по национальной безопасности и журналистов.

Мы прибыли в Украину, чтобы участвовать в ежегодной конференции, посвященной оценке ситуации и прогнозам относительно войны.

Более важным был второй состав пассажиров поезда: главы государств и министры из примерно тридцати европейских стран и Канады, которые приехали для участия в мероприятии с украинским президентом Владимиром Зеленским и его министрами, чтобы выразить солидарность с Украиной. Это был мощный символ поддержки Украины, но с заметным отсутствием представителей США.

Читайте также Новая ситуация в сфере безопасности для Европы и будущее ядерного сдерживания

Хотя действующие представители США не участвовали в мероприятии солидарности, политика США и ее последствия стали важной темой на обеих встречах. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным 12 февраля команда США перевернула западный мир, предпринимая такие шаги: