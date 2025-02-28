Репортаж из Киева: Встреча Трампа и Зеленского говорит о смене динамики в пользу Украины
Это был холодный утренний час, когда наш поезд из Польши, который ехал всю ночь, прибыл на киевский вокзал. Снег, все еще белый, блестел под ярким солнцем в этот необычный день — 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России под руководством президента Владимира Путина в Украину.
Поезд был необычным своим пассажирским составом. Я был частью группы, которая состояла, наверное, из шестидесяти европейских и американских бывших высокопоставленных чиновников, экспертов по национальной безопасности и журналистов.
Мы прибыли в Украину, чтобы участвовать в ежегодной конференции, посвященной оценке ситуации и прогнозам относительно войны.
Более важным был второй состав пассажиров поезда: главы государств и министры из примерно тридцати европейских стран и Канады, которые приехали для участия в мероприятии с украинским президентом Владимиром Зеленским и его министрами, чтобы выразить солидарность с Украиной. Это был мощный символ поддержки Украины, но с заметным отсутствием представителей США.
Хотя действующие представители США не участвовали в мероприятии солидарности, политика США и ее последствия стали важной темой на обеих встречах. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Путиным 12 февраля команда США перевернула западный мир, предпринимая такие шаги:
- запуск мирных переговоров с Россией без участия Украины (или Европы),
- переговоры с россиянами по гораздо более широкой повестке дня, что выглядит как еще одна попытка "перезагрузки" отношений США с Москвой,
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