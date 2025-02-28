Це був холодний ранок, коли наш поїзд із Польщі, що йшов всю ніч, під'їхав до київського вокзалу. Сніг все ще блищав під яскравим сонцем у цей незвичайний день, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним в Україну.

Поїзд був незвичний своїм пасажирським складом. Я був частиною групи, що складалася, мабуть, із шістдесяти європейських та американських колишніх високопосадовців, експертів із національної безпеки та журналістів.

Ми прибули в Україну, щоб взяти участь у щорічній конференції, яка присвячена оцінці ситуації та прогнозу щодо війни.

Більш важливим був другий склад пасажирів поїзда: глави держав і міністри з приблизно тридцяти європейських країн та Канади, які приїхали, щоб взяти участь у заході з українським президентом Володимиром Зеленським та його міністрами і висловити солідарність з Україною. Це був сильний символ підтримки України, але з помітною відсутністю представників США.

Читайте також Нова безпекова ситуація для Європи і майбутнє ядерного стримування

Хоча чинні представники США не брали участі у заході солідарності, політика США та її наслідки були важливою темою на обох подіях. Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним 12 лютого команда США перевернула Західний світ, вчиняючи такі кроки: