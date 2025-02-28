Репортаж із Києва: Зустріч Трампа і Зеленського сигналізує про зміну динаміки на користь України
Це був холодний ранок, коли наш поїзд із Польщі, що йшов всю ніч, під'їхав до київського вокзалу. Сніг все ще блищав під яскравим сонцем у цей незвичайний день, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним в Україну.
Поїзд був незвичний своїм пасажирським складом. Я був частиною групи, що складалася, мабуть, із шістдесяти європейських та американських колишніх високопосадовців, експертів із національної безпеки та журналістів.
Ми прибули в Україну, щоб взяти участь у щорічній конференції, яка присвячена оцінці ситуації та прогнозу щодо війни.
Більш важливим був другий склад пасажирів поїзда: глави держав і міністри з приблизно тридцяти європейських країн та Канади, які приїхали, щоб взяти участь у заході з українським президентом Володимиром Зеленським та його міністрами і висловити солідарність з Україною. Це був сильний символ підтримки України, але з помітною відсутністю представників США.
Хоча чинні представники США не брали участі у заході солідарності, політика США та її наслідки були важливою темою на обох подіях. Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним 12 лютого команда США перевернула Західний світ, вчиняючи такі кроки:
- запуск мирних переговорів із Росією без участі України (та Європи),
- переговори з росіянами про набагато ширший порядок денний, що виглядає як ще одна спроба "перезавантаження" відносин США з Москвою,
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