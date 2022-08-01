UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ не спешат признавать страной-террористом. Еленовка, Вадатурский... Этого вам мало?

Цей матеріал також доступний українською
РФ не спешат признавать страной-террористом. Еленовка, Вадатурский... Этого вам мало?

сооснователь monobank
01.08.2022, 08:19

Война России в Украине превратилась в кровавый террор против украинских граждан. Не признавать ее страной-террористом – цинизм

Пытки наших воинов, теракт в Еленовке, убийство владельца зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги – вот лишь некоторые преступления, совершенные Россией на прошлой неделе.

А мы все ждем оружия, чтобы остановить это зло. Ждем признания России страной-террористом. Как ожидали закрытия неба или отключения страны-оккупанта от межбанковской системы SWIFT. Ждем и просим, просим и ждем.

Читайте также
"Еленовское преступление": Россия не остановится. Будут новые людоедские провокации

Мы, видимо, можем подождать еще. Только Зло не ждет. Зло видит, что его опасаются, и оно считает, что это потому, что его боятся. Боятся – значит уважают, считает Зло, уважают – значит считаются, считаются – значит можно диктовать условия и продолжать.

Уже совершенно очевидно, что нет другого способа остановить Зло, кроме как дать им по зубам. Со всей дури. Не хотите помочь это сделать Украинцам, нужно приготовиться делать это самим, расплачиваясь жизнью американских и европейских налогоплательщиков и избирателей.

Читайте также
От "постановки ЗСУ" до "бьем, куда хотим". Как менялась риторика РФ по обстрелам Украины

Это какими нужно быть циничными, чтобы так долго не признавать РФ страной-террористом.

Что еще должно произойти? Сколько детей и стариков должно погибнуть? Сколько пыток вы еще должны увидеть?

У трусости и нерешительности нет национальности, а у смелости есть!

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Алексей Вадатурский война России против Украины Еленовка Азов военнопленные россия страна-террорист убийства военнопленных
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 