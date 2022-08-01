РФ не спешат признавать страной-террористом. Еленовка, Вадатурский... Этого вам мало?

Пытки наших воинов, теракт в Еленовке, убийство владельца зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги – вот лишь некоторые преступления, совершенные Россией на прошлой неделе.

А мы все ждем оружия, чтобы остановить это зло. Ждем признания России страной-террористом. Как ожидали закрытия неба или отключения страны-оккупанта от межбанковской системы SWIFT. Ждем и просим, просим и ждем.

Мы, видимо, можем подождать еще. Только Зло не ждет. Зло видит, что его опасаются, и оно считает, что это потому, что его боятся. Боятся – значит уважают, считает Зло, уважают – значит считаются, считаются – значит можно диктовать условия и продолжать.

Уже совершенно очевидно, что нет другого способа остановить Зло, кроме как дать им по зубам. Со всей дури. Не хотите помочь это сделать Украинцам, нужно приготовиться делать это самим, расплачиваясь жизнью американских и европейских налогоплательщиков и избирателей.

Это какими нужно быть циничными, чтобы так долго не признавать РФ страной-террористом.

Что еще должно произойти? Сколько детей и стариков должно погибнуть? Сколько пыток вы еще должны увидеть?

У трусости и нерешительности нет национальности, а у смелости есть!

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