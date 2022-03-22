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Россия – бегающая курица без головы. Вроде еще двигается. Но всем уже понятно – это конец

Цей матеріал також доступний українською
Россия – бегающая курица без головы. Вроде еще двигается. Но всем уже понятно – это конец

российский писатель и журналист
22.03.2022, 18:33

Россия показала всему миру, кто есть на самом деле. Теперь у мира есть четкая цель – победить Зло в самом чистом виде

Эта дата войдет в историю: вероломное вторжение российских войск на территорию Украины произошло 24 февраля 2022 года, в четыре часа утра по киевскому времени. Прямо как в песне пелось: "… Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить".

Я все правильно процитировал, да, Константин Эрнст? Вы ведь у нас главный специалист по "старым песням о главном"? Вам, кстати, какое исполнение больше нравится – Клавдии Шульженко или Марка Бернеса?

Хотя, судя по всему, Константин, вам больше нравится исполнение российских летчиков, которые сбрасывают тонны бомб на мирно спящие украинские города. Вот бы Шульженко и Бернес удивились, если б им о таком рассказали. Не просто удивились, они пришли бы в ужас.

Мы все пришли в ужас, но не вы, Константин Эрнст. Ваш телеканал объяснил: российские бомбы, стирающие с лица земли украинские города, – это борьба с нацизмом. И за это вы, Константин Эрнст, вполне справедливо были подвергнуты международным санкциям.

Среди многочисленных видео, на которых запечатлены пленные российские военнослужащие, есть такое. Солдатик чудом спасся, всех вокруг поубивали. У него в ходе допроса спрашивают: "А в соседней деревне какое подразделение стояло?" Он отвечает: "Оркестр". У него даже переспросили, потому что, вероятно, своим ушам не поверили: "Что за оркестр?"

Да, действительно: в первые же сутки войны вместе с регулярными частями украинскую границу перешел сводный военный оркестр, для парада на Крещатике, видимо. Планировался блицкриг, но что-то, как мы знаем, пошло не так. Интересно, оркестр все еще стоит в деревне Кириши в ожидании победного марша или его уже вернули обратно?

Бывший министр культуры России, а ныне президентский советник Владимир Мединский в Беларуси во время переговоров с украинской делегацией (надо же обговорить условия капитуляции!) заявил: "Москва не меняла цель на переговорах с Киевом – она хочет добиться "договоренности на поколения" и сделать Украину мирной, нейтральной и дружественной".

Да после всего, что вы натворили, дружественной к вам Украина уже не будет никогда! И знаете, что еще Мединский сказал? Газета "Коммерсантъ" передает: "По словам господина Мединского, на российско-украинских переговорах по теме "денацификации Украины" складывается "достаточно странная" ситуация, так как представители украинской делегации считают, "что в Украине нет никаких нацистских образований и это вообще не тема для современной Украины".

То есть сами выдумали, сами в это поверили, а теперь удивляются, что их не понимают!

Еще и свастику себе сочинили, чтобы легче было бороться с существующим только в их головах "украинским нацизмом".

Представитель Турции, пытавшейся посредничать в переговорах между Россией и Украиной, рассказывал, что удалось кратко пройтись по всем пунктам выдвинутых Россией требований и по каждому нащупали возможность найти компромисс, но вот пункт о "денацификации" невозможно было обсуждать, так как не только турецкие или украинские представители, но даже и российские не очень понимали, что имеется в виду.

Итак, объявляем украинский народ "братским" и приступаем к уничтожению мирного населения. Проводим "денацификацию" методами, которые Украина еще помнит, когда ее действительно оккупировали нацисты. Немецкие.

Не стесняются и на международных трибунах.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, не моргнув глазом, заявляет: "Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так цепляются". Так и сказал: "Цепляются"! Украинцы героически обороняют свой город от иностранных захватчиков – это они, оказывается, "цепляются"! Еще и радикалами обозвал. Какие наглые, в плен не сдаются!

Границы России, согласно путинской концепции, нигде не кончаются. И вот уже министр иностранных дел Сергей Лавров заявляет: "Это далеко не столько об Украине, сколько о миропорядке. Нынешний кризис – это судьбоносный момент, эпохальный момент в современной истории, поскольку он отражает битву в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок".

Вот оно что: они мировой порядок новый решили насадить. И теперь угрожают миру то туда ракеты направить, то сюда. Например: "Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на ее территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар".

В детстве я видел бегающую курицу с отрубленной головой, и это на меня произвело большое впечатление. Моя страна, увы, эту курицу сейчас напоминает. Вроде двигается еще, звуки издает, но уже ясно – это конец.

Что бы там ни бурчали захаровы, небензи и лавровы, европейская и американская аудитории знают правду, они видели все крупным планом, они действительно застыли от ужаса.

Люди во всем мире увидели Зло в его чистом виде. Зло с большой буквы.

"Все не так просто" – это уже не работает. Все упростилось до предела и прояснилось. Поэтому когда я читаю, что вот подпишут соглашение, что президент РФ Владимир Путин согласится "откатить" ситуацию на середину февраля, прекратит бомбардировки, отползет в террористические организации "ДНР-ЛНР", и сразу снимут санкции, мне становится смешно.

Не снимут! Санкции – это самое меньшее, о чем стоит беспокоиться российскому режиму. Потому что перед человечеством будет стоять вполне конкретная задача – победить Зло.

А значит, новый Нюрнберг, полная демилитаризация страны (не Украины, а России), запрет на регулярную армию, уничтожение оружия массового поражения, и так далее, и так далее. И мучительно долгое, мучительно трудное просвещение населения.

И нам всем нести этот груз.

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