Когда читаю новостную ленту, у меня (наверное, и у вас) возникает ощущение, что мир медленно осыпается. Рассыпается. Раскачивается. Разрушается.

Но когда я выхожу в материальную реальность, и особенно, когда мы ездим по Украине, у меня другое ощущение. Всё стоит. Пустило корни. Имеет запас прочности.

Слеплено миллионами шагов заботы. Никто никуда не уходит.

И тогда я очень ясно понимаю: Россия не победит нас силой, не разрушит нас ракетами. Но может победить коварством. Микроскопическим вирусом. Мыслью. Восприятием. Эмоцией.

Если им удастся заставить нас думать определённым образом, чувствовать определённым образом, воспринимать определённым образом – тогда у них есть шанс победить.

Какая же это мысль-вирус?

Что всё разрушается. Что всё осыпается. Что всё рассыпается. Что всё создано из песка.

Что твой сосед – враг. Что "наверху" – только предатели. И "внизу". И через дорогу. Словом, что мы – карточный домик.

Информация и пропаганда – не просто оружие. Это оружие мощнее, чем обычное. Цель информационной войны – не ввести в заблуждение и не сказать ложь. Её цель – заставить врага думать так, как ты хочешь. Действовать так, как ты хочешь. То есть: лишить его собственной воли.

Воля – ключевое слово украинской культуры. Потому что это и свобода, и стремление, и сила управлять своими стремлениями и стремлениями других.

Россия не может нас победить. Но она может запустить вирус, из-за которого мы победим сами себя.

Из-за которого мы направим свою волю против самих себя. Так было в нашей истории не раз.

Пора, наконец, учиться на собственных ошибках.

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