Как изменились вопросы мировой торговли, Тайваня и агрессии России с момента последней встречи Трампа и Си

Оригинал колонки опубликован в The Conversation





Прошло шесть лет с тех пор, как Си Цзиньпин и Дональд Трамп в последний раз встречались, но суть обсуждений остается в основном неизменной. Еще в 2019 году торговля и Тайвань также занимали важное место на повестке дня.

Накануне их ожидаемой встречи 30 октября 2025 года Трамп также отметил, что он хочет заручиться поддержкой Китая в привлечении России к мирным переговорам – добавляя третий сложный вопрос для обсуждения.

Но как изменилась ситуация по этим трём вопросам – торговля, Тайвань и отношения между Китаем и Россией – с момента последней встречи Трампа и Си?

