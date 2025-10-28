Думка
Cаміт Сі і Трампа: на порядку денному торгівля, Тайвань і Росія
Рана Міттер
професор американо-азійських відносин Гарвардської школи Кеннеді
Оригінал колонки опубліковано на The Conversation
Минуло шість років з того часу, як Сі Цзіньпін і Дональд Трамп востаннє зустрічалися, але суть обговорень залишається здебільшого незмінною. Ще у 2019 році торгівля й Тайвань також мали важливе місце в порядку денному.
Напередодні їхньої очікуваної зустрічі 30 жовтня 2025 року Трамп також зазначив, що він хоче заручитися допомогою Китаю в залученні Росії до мирних перемовин – додаючи третє важке питання для обговорення.
Але як змінилося становище щодо цих трьох питань – торгівля, Тайвань і відносини між Китаєм і Росією – з моменту останньої зустрічі Трампа й Сі?
