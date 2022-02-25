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Сейчас в Украине проходит вооруженный Майдан против убийцы Путина, напавшего на нашу землю

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Сейчас в Украине проходит вооруженный Майдан против убийцы Путина, напавшего на нашу землю

главный редактор Цензор.НЕТ
25.02.2022, 18:28

Украина вынуждена защищаться. Потому что 24 февраля 2022 года Киев и всю Украину бомбила российская армия российскими ракетами

Президент России Владимир Путин признал провал российского блицкрига. Украина же поднялась на вооруженный Майдан.

Путин выступил, чтобы объяснить, почему украинская армия оказывает эффективное сопротивление, почему россияне несут потери и почему народ Украины поднялся в защиту своего государства.

Это якобы из-за "бандеровцев", создающих "залоговые отряды" в рядах нашей армии.

Какие выводы из его речи?

Судя по заявлениям хозяина РФ, Россия пытается вернуть в Украину марионеточные власти Виктора Януковича. Поэтому для Путина было принципиально важно показать, что народ и армия не оказывают активное сопротивление (вспомнилось, как неслучайно Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Януковича).

Для этого Россия пыталась провести блицкриг быстро, с небольшими потерями. Чтобы потом сказать, что сопротивления и не было. Но хозяин России не понял, что для украинцев свобода – это не технология, это не фейк. И каждый день украинского сопротивления, каждый убитый российский оккупант, каждый погибший украинский герой – это доказательство, что план Путина позорно провалился.

Украина не испугалась, а объединилась под российским нашествием.

Украинская армия эффективно бьется, потому что пользуется любовью и поддержкой своего народа, а не загадочных "бандеровцев".

Украинская свобода – это народ, сделавший свой выбор. И вот это Путин не просчитал.

И сейчас в Украине проходит вооруженный Майдан.

Украина уступает во многих вещах, но Украина предпочитает искреннее стремление защитить свой образ жизни, в готовности проявить свою самостоятельную волю.

Этот Майдан можно убить, но убить Майдан – значит убить весь народ. И сейчас каждый день украинского сопротивления – это доказательство того, что Путин не способен захватить власть, доказательство, что Путин – убийца. А никакой не "миротворец".

И сейчас это видит весь мир. И потому Россия бросает в бой все свои силы.

Но пока Майдан борется – Украина непобедима.

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