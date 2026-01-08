Якщо відкласти емоції й зібрати події в одну логічну рамку, для Росії вимальовується не просто чергова криза, а сценарій системного обвалу зовнішнього контуру її виживання.

Останні роки Москва трималася не лише на власних ресурсах, а на мережі політичних і санкційних "сірих зон", у яких ключову роль відігравали такі режими, як Венесуела та Іран. Вони забезпечували альтернативні маршрути торгівлі нафтою, слугували фінансовими та логістичними "пральнями" для обходу санкцій і дозволяли Кремлю підтримувати ілюзію широкого антиамериканського фронту.

Одночасний тиск на Каракас і Тегеран б’є не по окремих союзниках, а по самій архітектурі цього виживання, адже випадіння бодай однієї ланки запускає ланцюгову реакцію, яка різко звужує можливості Москви маневрувати між обмеженнями.

Особливу загрозу для Кремля становить не стільки сам факт переговорів Заходу з представниками чужих режимів, скільки метод, який за цим проглядається. Якщо інформація про контакти США з окремими фігурами венесуельської верхівки відповідає дійсності, це означає, що Сполучені Штати Америки працюють не з режимами як монолітами, а з їхніми внутрішніми розколами, створюючи умови для контрольованої зміни влади під прикриттям формули "зміни поведінки".

Для російських еліт це надзвичайно токсичний сигнал, адже він підриває базовий принцип їхньої лояльності: персональна відданість більше не гарантує безпеки, а індивідуальні домовленості стають реалістичним сценарієм.

Навіть поява в інформаційному просторі прізвищ ключових російських олігархів як можливих учасників контактів із Заходом, незалежно від ступеня достовірності таких витоків, працює як форма психологічного тиску, що розхитує внутрішню єдність системи.

Додатково ситуацію загострює нафтовий фактор, який є головним нервом російської економіки. Москва критично залежить від високих цін, тіньового флоту та альтернативних покупців, і будь-яке перекроювання енергетичних потоків б’є безпосередньо по її фінансовій стійкості.

Сценарій, за якого Венесуела переходить у формат ексклюзивної енергетичної співпраці зі США, означає не лише втрату одного з ключових партнерів у санкційній кооперації, а й додатковий тиск на світовий нафтовий баланс, що зменшує простір для російського демпінгу. Якщо ж паралельно Іран входить у фазу внутрішньої дестабілізації, Росія ризикує втратити ще й важливого військово-технологічного донора, без якого підтримка війни та зовнішніх операцій стає дорожчою й складнішою.

У підсумку для Кремля вимальовується не поодинока загроза, а цілий каскад негативних перспектив: зовнішня ізоляція набуває незворотного характеру, союзники дедалі більше перетворюються на тимчасові й ненадійні активи, внутрішня нервозність еліт зростає, а простір для торгу з Заходом стрімко звужується.

На цьому тлі посилюється й український фактор, адже Росія слабшає не лише на фронті, а передусім у тилу – економічному, дипломатичному та елітному. Коли одночасно хитаються Венесуела й Іран, це виглядає як геополітичний "шах у два ходи", у якому удар готується не по периферії, а по самому центру системи, і в цій партії Росії фактично залишають лише один ресурс – час, який працює проти неї.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net