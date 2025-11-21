Ситуация на фронте, а не политические имитации определяет реальные условия мира. "План" Трампа ослабляет Украину там, где решается исход войны

Американские представители передали украинскому руководству 28 пунктов. Это не пункты, из которых должен состоять мир, — это пункты, из которых должен начаться разговор о мире, заданные рамки, на которые Украина должна была бы согласиться, если бы хотела, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия.

По своему содержанию это — план капитуляции:

Украина добровольно отдаёт России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Украина также отдаёт те районы Запорожской и Херсонской областей, которые Россия на данный момент оккупировала. Украина соглашается, что вместе с Крымом все эти земли — это Россия. Украина соглашается снять с России санкции, которые накладывались нашими союзниками с 2014 года из-за оккупации украинских земель. То есть позволить России восстановить свою экономику и усилить финансирование российской армии. Украина должна добровольно отказаться от вступления в НАТО и изменить свою конституцию. Войска НАТО не будут размещаться на территории Украины. То есть отказаться от единственного доступного механизма безопасности. Украина должна сократить свою армию до 600 тысяч человек. То есть что бы ни делал агрессор, жертва агрессии должна ограничить себе возможности защиты.

Как на самом деле работают мирные инициативы Трампа по сектору Газа и по Ирану, мы видим. Эскалация боевых действий снижена, но кровь льётся, перспектив устойчивого мира нет. И есть одно отличие — США максимально усиливают Армию обороны Израиля, которая фактически и является ключевым гарантом мирных договорённостей, и США даже приняли участие в совместных боевых действиях. В украинском формате об этом речь не идет.

То есть США вместо усиления своего союзника — Украины — соглашаются на ослабление. Причём это ослабление — не только признание проигрыша на поле боя и потери территории. Это ослабление возможностей государства самостоятельно развиваться и защищаться.

Вместо усиления единого фронта стран НАТО против России Трамп раскалывает этот фронт и не предлагает Европе общей стратегии безопасности.

Но план Трампа будет иметь вес только в одном случае — если на это согласится Украина. Без согласия Киева на эти 28 пунктов останутся очередным проектом, большинство пунктов которого Путин уже не раз пытался навязать.

Трамп не выдвинул официальный ультиматум от имени США — Трамп показал, будто его часть работы как президента США выполнена. И пытается лично давить на украинских руководителей, чтобы они согласились.

Задача Украины — показать, что такая позиция США не соответствует реальной ситуации на фронте и не решает причин этой войны.

Поэтому, как и раньше, позиция Украины зависит в первую очередь от действий и стратегии Украины, а не от предложенных планов. Значительная часть стран НАТО выступает в нашу поддержку и не соглашается с Трампом. Также нет устойчивой поддержки такого хрупкого мира и в самих США.

Коррупционный скандал в украинской власти с процессом мирных переговоров не связан, это наша внутренняя история.

Ключевым фактором любых успешных мирных переговоров является ситуация на фронте. Только стабилизация фронта и неспособность его прорвать могут заставить Путина идти на уступки. И добиться этого вполне в наших силах. На многих участках фронта нам удаётся успешно сдерживать врага, и мы можем сделать так и в масштабах всего фронта.

Поддерживают и опираются только на сильных, которые способны отстаивать свои стратегии. Своя стратегия нужна и Украине.

Украина имеет все возможности провести необходимые критические изменения на фронте, критические изменения в борьбе с коррупцией и противопоставить "мирному плану Трампа" свой реальный мирный план, гарантом безопасности в котором могут стать исключительно Силы обороны Украины.

Политико-информационные манёвры на войне вторичны — а ключевая материя войны — фронт, и только здесь определяется база для реальных переговоров.

