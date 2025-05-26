Постоянно приходится слышать от западных экспертов о необходимости "реалистичных" целей в войне с РФ и о преимуществах перемирия. Недавно один такой эксперт даже восхищался своим сравнением Украины с "Финляндией на стероидах" – мол, нейтральность поможет остановить агрессию РФ и принесет стремительное развитие. Мне этот разговор напомнил о "Нью-Васюках" из книги Ильфа и Петрова – когда наивных игроков в шахматы пытались соблазнить красивой утопией, которая была крайне далека от реальности.

В таких дискуссиях я уже устала повторять очевидное: проблема не в Украине. Мы ни на кого не нападали. Проблема в том, что Российская Федерация категорически отказывается останавливаться. Поэтому вопрос к сторонникам перемирия прост: как именно вы планируете его достичь? Уступками или переговорами? Потому что "просто перестать стрелять" мы в Украине уже пробовали.