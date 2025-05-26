Постійно доводиться чути від західних експертів про необхідність "реалістичних" цілей у війні з РФ та про переваги перемир'я. Нещодавно один такий експерт навіть захоплювався своїм порівнянням України з "Фінляндією на стероїдах" — мовляв, нейтральність допоможе зупинити агресію РФ та принесе стрімкий розвиток. Але мені ця розмова нагадала про "Нью-Васюки" із книги Ільфа та Петрова — коли наївних гравців в шахи намагались звабити красивою утопією, яка була вкрай далекою від реальності.

У таких дискусіях я вже втомилася повторювати очевидне: проблема не в Україні. Ми ні на кого не нападали. Проблема в тому, що Російська Федерація категорично відмовляється зупинятися. Тому питання до прихильників перемир'я просте: як саме ви плануєте його досягти? Поступками чи переговорами? Бо "просто припинити стріляти" ми в Україні уже пробували.