Ситуация развивается путем эскалации. Единственный шанс Украины – в чем он заключается
Ситуация пошла не по мирному сценарию, а по сценарию эскалации.
Трамп направил ультиматум о возврате ранее предоставленной помощи с процентами и передаче полезных ископаемых и инфраструктуры в залог под это обязательство.
Путин выразил уверенность, что они нас "добьют".
Пока неизвестно, является ли это результатом договоренностей, достигнутых Уиткоффом в Москве, но это станет понятно по реакции Белого дома на фактический выход россиян из переговорного процесса.
Скорее всего, летом Путин попытается нанести Украине военное поражение, а Трамп найдет повод, чтобы ему в этом не мешать.
Это открывает для Украины и ее союзников возможность в период обострения нанести такие потери российской армии, российской инфраструктуре и российской экономике, после которых РФ потеряла бы остатки своей устойчивости.
Собственно, это теперь наш единственный шанс.
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