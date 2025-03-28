Возможно, это и есть результат договоренностей, достигнутых Уиткоффом в Москве

Ситуация пошла не по мирному сценарию, а по сценарию эскалации.

Трамп направил ультиматум о возврате ранее предоставленной помощи с процентами и передаче полезных ископаемых и инфраструктуры в залог под это обязательство.

Путин выразил уверенность, что они нас "добьют".

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Пока неизвестно, является ли это результатом договоренностей, достигнутых Уиткоффом в Москве, но это станет понятно по реакции Белого дома на фактический выход россиян из переговорного процесса.

Скорее всего, летом Путин попытается нанести Украине военное поражение, а Трамп найдет повод, чтобы ему в этом не мешать.

Это открывает для Украины и ее союзников возможность в период обострения нанести такие потери российской армии, российской инфраструктуре и российской экономике, после которых РФ потеряла бы остатки своей устойчивости.

Собственно, это теперь наш единственный шанс.

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